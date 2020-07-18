英国诞生欧洲最早的K-POP女子组合“KAACHI”. July. 18, 2020 07:47. by 林熙允记者 imi@donga.com. “KAACHI”出道了。这是欧洲最早的K-POP女子组合。出道曲MV在Youtube上仅60天点击量就突破了1000万次。达到这个程度，算是掀起了一般韩国偶像以上的旋风。成员构成是3名英国人和1名韩国人。被称为“英国的粉墨(BLACKPINK)”的她们很不寻常。 15日，记者通过视频采访了伦敦所在的KAACHI组合的四名成员俊书(20岁)、达尼(21岁)、妮可(21岁)、Coco(26岁)。成员们异口同声地表示：“长久以来一直憧憬着K-POP，但是直接以K-POP组合成员出道，甚至还得到了粉丝们的关心，真是难以置信。” 竟然是英国的K-POP组合…“KAACHI”从组合诞生开始就让人觉得比“韩国的英国流行音乐组合”这样的说法更陌生。KAACHI的企划•制作者是Frontrow唱片公司代表(照片)、韩国人李慧琳(Monica Lee)。外籍公司职员、曾担任阿里郎TV编导的李某，在参加全球创业说明会时，听到英国的企业环境后，发挥了与生俱来的冒险精神，2016年在伦敦创业。刚开始，她从事音乐流通和出版，专注于连接欧洲和韩国的作曲家。当时正好是K-POP人气暴涨的时期。 “我曾经构想过以音乐和企业基础设施好的伦敦为枢纽，打造欧洲K-POP组合，但谁都不愿意投资。虽然公司只有4名职员，但是决定亲自试一试。像独立乐队一样。”(李慧琳代表) 李代表的大脑在去年10月找到了命中注定的“部下”。在出任舞蹈比赛评委的过程中，被俊书和妮可的舞蹈和能量所吸引。原来，两人在6年的K-POP Cover舞蹈组合“UJIN”中表现活跃，并以伦敦顶级舞者而闻名。两人交了朋友达尼之后，从11月开始进入了训练过程。在梨花女子大学专攻韩国舞蹈，在伦敦通过现代舞获得硕士学位的Coco(本名都妍秀)作为Frontrow职员兼编舞家进入后，在最后一瞬间作为“KAACHI”成员加入。演出阵容集结完成。 “虽然我本来没有想过要当歌手，但是我在舞蹈队活动的时候，作为表演者正在思考接下来要走的路。那时我遇到了‘KAACHI’。”(达尼) 组合名称是“一起(together)”和“价值(value)”合在一块的意思。该组合喜欢从多方面破除成见。从名字上看，俊书的名字似乎是韩国成员，但她的本名教露丝•戈麦斯。她是一名西班牙裔舞蹈演员，以韩语艺名“天使”活动，后来加入组合后变成了俊书。在出道曲《Your Turn》中担任韩语演唱的不是Coco而是俊书。 成员们各自小时候偶然看到少女时代、BigBang、SHINee等，深深爱上了K-POP。尤其喜欢跳舞。 “K-POP舞蹈中所有风格和类型都混合在一起。商业舞蹈和纯粹舞蹈、嘻哈和现代艺术的完美融合就是其魅力所在。”(妮可) KAACHI正在试验西欧流行音乐和韩国流行音乐的黄金比例。追求K-Pop的美学，但在生活方面要维持“伦敦人(Londoner)”的特性。 “在伦敦生活，在尊重个性的社会环境下感触很深。我想结合两种文化的优点，打造一个更好的模式。我们将尊重每个人的生活，并向着一个目标一起前进。”(Coco) 虽然发型和化妆等视觉方面很难“就地取材”，但是正在努力最大限度地迎合K-POP的标准。虽然没有合宿，各自打工生活，但每周有一天聚集在伦敦Oval Village地区的舞蹈工作室，练习舞蹈、歌曲、说唱，并一起听在线韩国语讲座。虽然目前还处于只能用喜欢的韩语说“炒年糕”(妮可)“一起”(俊书)“让我们相爱吧(电视剧《阳光先生》的台词)”(达尼)的程度，但目标是在下首歌中成员们直接参与韩语作词。 KAACHI正在准备10月左右发表的第二首歌。记者向成员们提出了有点招人嫌的问题。如果某一天能取得巨大成功，想在哪里演出？ 如果在伦敦温布利体育场和首尔蚕室主体育场中，只选择一个舞台，会作出何种选择？ “嗯…在蚕室举行演出…。”“如果能全球直播的话…”“那样的话最棒的吧！”“比起那个，想先出演一次韩国电视歌谣节目，这样就不会有遗憾了。” 像是约好了似的回答后，成员们互相看着对方的笑脸。和队友击掌庆祝的四名成员的明亮能量中闪过K-POP般的闪耀。虽然短暂但明确。

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