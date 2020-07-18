全球变暖造成的怪物. July. 18, 2020 07:47. . “海洋是掌管地球气候的重要角色。今天气候变化导致的海水温度上升，导致海平面上升，使海洋酸化，导致海洋粮食生产减少。” 这是联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯上个月8日在“世界海洋日”上发表的信息。他警告说，人类活动引起的酷暑导致大海沸腾，正在丧失调节气候的功能。”“目前，世界海洋正在以每秒钟向广岛投下5颗原子弹的热量升温。”今年1月由14名科学家组成的国际研究团队在《大气科学》杂志上发表的论文也证明了这一点。他们以最近海水急剧升温为数值发出了警告。根据论文，从1987年到2019年，全世界海水的平均温度上升了4倍以上。 海水的平均温度在全世界范围内上升固然是一件大事，但局部海水的温度上升也发挥了巨大的威力。最具代表性的就是“厄尔尼诺”。东南亚和澳大利亚出现干旱、中南美暴雨倾盆等，全世界气象灾害频繁发生。印度洋西部海洋的海水温度上升，东部海洋的海水温度下降的“印度洋偶极现象”也带来了不小的损失。从去年年底到今年年初，它制造了澳大利亚的酷暑、干旱和大型山火以及非洲和中东的蝗虫群等灾难。 与“厄尔尼诺”和“印度洋偶极”相比，还有被命名不过6年的海水温度上升现象。就是“Blob”。从2014年到2016年之间，美国西部海岸广大地区的海水异常升温。科学家们认为这个现象很奇怪，所以取名为“Blob”。“Blob”一名取自法国巴黎动物园中发现的生命体。作为单细胞有机体，这种粘液质形态的生命体虽然没有大脑，但像人类一样具有判断力，没有消化器官也能吃东西消化。没有胳膊和腿，却能自由自在地伸展着身体移动。这是一种破坏我们一直以来想到的生命体概念的奇怪的存在。 科学家们称美国西海岸海水温度急剧上升为“Blob”，是因为奇怪的现象。不仅是动植物性浮游生物和鱼类，甚至到鲸鱼等大型海洋动物，在食物链的所有阶段都有无数海洋生物死去。95%以上的支努干大麻哈鱼卵死亡，食鱼为生的100万只海狮和海鸟也因没有食物而死亡。2015年初，美国华盛顿州禁止挖贝壳。这是因为毒性很强的绿藻。这可以说是全球变暖导致的怪物。 海水温度升高，会造成我们无法想象的灾难。世界气象组织表示，2019年是地球观测史上海水温度最高的一年。现在海水的温度已经上升到每年严重的程度，像“Blob”一样的灾难将会发生得更多。希望阻止全球变暖的全球“绿色新政”一定能取得成功。

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