国际人权官员：“人权问题，南北都不能把它当作政治工具”. July. 18, 2020 07:47. by 崔智善 aurinko@donga.com. “取消向朝鲜传递信息的‘脱北者’团体的法人许可，这（种做法）不像民主社会。” 专门负责朝鲜人权问题的首尔联合国人权事务首任所长西纳·保尔森（48岁，照片）17日强调：“如果所有的市民团体都按照政府的意愿行动，就不是民主社会了”，“不取消法人本身就是向朝鲜展示韩国是民主社会的机会。”统一部当天取消了向朝鲜发送传单的“自由朝鲜运动联合”等两个团体的法人设立许可。 保尔森当天在首尔钟路区联合国人权事务所接受本报采访时批判称：“在民主社会中，所有市民团体都不能按照政府的意愿行动”，“即使取消法人，也要阻止市民社会的声音，这种做法不好。”他还指出：“必须保障韩朝边境地区居民的安全”，“并不是对朝传单本身，而是朝鲜对此的反应会带来危险。” 针对韩国政府对朝鲜人权问题上持消极态度的说法，保尔森指出：“即使是在旨在与朝鲜维持良好关系的南北交流过程中，人权问题也不能排除。”他强调：“人权问题绝对不能成为南北任何一方的政治工具。” 保尔森即将结束5年的工作，于19日离开韩国。人权事务所是2015年6月联合国朝鲜人权调查委员会提出“需要监督朝鲜人权状况的机构”后在首尔设立的。 人权事务所5年来与397名“脱北者”面谈，记录了超过5000件朝鲜人权侵害事例。保尔森表示，其间感受到了朝鲜的变化。他说：“朝鲜居民正在从中国吸收文化和信息。开始关注选择职业的自由或决定人生的权利。”但是，对于朝鲜当局在人权问题上的态度没有发生大的变化，他表示很遗憾。保尔森将在位于菲律宾的联合国机构继续人权相关业务。人权事务所所长暂时由副所长代理。

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