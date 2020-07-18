巴菲特持有的苹果股份上涨48万亿韩元，孙正义投资生物股日赚1万亿韩元. July. 18, 2020 07:48. by 赵维拉记者、东京=朴亨俊 常驻记者 jyr0101@donga.com. 在第1季度(1∼3月)拿到最差成绩单的美国伯克希尔-哈撒韦公司总裁沃伦•巴菲特和日本软银集团总裁孙正义最近分别在技术股和生物股的投资中大获成功，挺起了胸膛。 16日(当地时间)，美国CNBC报道称，苹果公司的股价在3月份触底后有所上升，伯克希尔•哈撒韦公司持有的股份共上涨400亿美元(约48万亿韩元)，目前达到950亿美元(约115万亿韩元)。伯克希尔•哈撒韦公司通过此次成果，挽回了第一季度497亿美元(约59万亿韩元)的赤字。伯克希尔•哈撒韦公司曾在新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情初期的2月份大量买进美国航空股，在股价暴跌后，于4月份抛售了约40亿美元的所有股份。 在投资苹果公司之前集中于金融股和零售业的伯克希尔•哈撒韦公司的投资组合也将暂时以大型技术股为主。伯克希尔•哈撒韦公司目前投资组合中的约40%投资于苹果。公司持有的苹果股份从2018年11月的约25%迅速增加。据《财富》报道，伯克希尔•哈撒韦公司除苹果外，还持有约16亿美元的亚马逊53.33万股股票。 巴菲特总裁在2月CNBC的采访中曾称赞道：“(苹果)是我认识的世界最顶尖的企业。我不认为苹果是股票，而是认为它是我们第三位的产业。” 巴菲特总裁的另一个新投资处是能源企业。伯克希尔•哈撒韦公司本月初向中坚能源企业多米尼安能源公司投资了97亿美元。这是伯克希尔•哈撒韦公司自2016年以后的最大规模投资。 第一季度遭受日本企业史上最大季度亏损1.4381万亿日元(约16.5万亿韩元)的孙会长的“软银愿景基金”也在生物股上取得了成功。软银愿景基金投资3亿美元(约3600亿韩元)并拥有41%股份的“接力疗法”(与抗癌相关的生物风险企业)于16日在美国纳斯达克上市，仅一天股价就上涨了75%以上。软银愿景基金相当于赚了9.3亿美元(约1.12万亿韩元)。 孙会长投资3亿美元并持有21.8%股份的互联网保险公司“Lemonade”的业绩也不错。该公司2日在美国纽约股市以29美元上市，16日收盘价涨至79.29美元。孙会长的持股价值增加了约6.76亿美元。 孙会长在5月的记者见面会上曾自信地表示：“在88家愿景基金投资处中，有15家公司将会大获成功。其中一些企业有望成为独角兽(unicorn，企业价值超过10亿美元的创业公司)企业。”

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