迟迟开院的韩国第21届国会……如果执政党没有改变，就会再次出现“协治失败”. July. 17, 2020 07:42. . 第21届国会昨天举行开院仪式，正式启程。这距离第21届国会开始任期已过48天。这是自1987年民主化改宪以来最晚开院的一届国会。在4·15议会选举中，共同民主党以176席的巨大执政党上台后，围绕执政党的独占常任委员长等问题发生了正面冲突，开院仪式一拖再拖。 文在寅总统昨天在开院演说中说，“在过去的第20届国会中，最大的失败是协治的失败”，“第21届国会应当清算对决和敌对的政治、开始新的‘协治时代’。”但是，文在寅总统和执政党绝对不能忽视，协治失败的主要责任在于执政党。执政党去年成立了泛执政圈的“4+1”协议体，强行通过了公职选举法和设立高层公务员犯罪调查处（简称公调处）的法案。虽然把在野党不合作当作问题所在，但是排除第一在野党，靠议席数强行推进的做法，为“跛行国会”提供了起因。 这种“强行推进”在4·15议会选举后也在持续。5月27日，在与朝野院内代表的会晤中，文在寅总统虽然多次强调与在野党的协治，但此后，执政党无视协治、独断专行反而进一步加速。执政党在单独选出国会议长团之后，强行独吞常任委员长、单独处理补充预算案等。执政党还拿走了朝野一直以来像不成文的规定一样共享的少数在野党份内的法制司法委员长职务。倚仗着每次选举都会变化换的议席数，背弃了民主化以后长久以来的惯例。 文总统嘱咐说，希望在这次会期内完成公调处处长的推荐和国会人事听证会。但是，包括公调处法违反三权分立原则的违宪争议在内，多项条款成为争论的对象。不能因为急需改革控制检方的过度滥用权限，由于公调处准备不充分而犯下打造又一个无所不为的司法机关的错误。朝野应该共同努力，制定能够将副作用降到最低的弥补之策。 如果政府和执政党依靠压倒性的议席数，按照自己的意愿推进，短期内国政运营的速度和效率看似会有所提高，但其结果只能是使国会沦落为“通法部（法律通过部门）”，成为“作茧自缚”“都是输家”的游戏。

한국어