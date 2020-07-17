三星电子副会长李在镕：“不要害怕变化，要站在前头引领革新”. July. 17, 2020 07:42. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子副会长李在镕16日来到三星电机釜山事业场(营业场所)，视察了电装用零部件生产工厂，要求职员积极应对抢占未来市场。李副会长当天强调表示：“变化的速度正在加快。不要安于现状或害怕变化。” 李副会长当天访问了被称为“电子产业之米”的电装用叠层陶瓷电容器(MLCC)专用生产线。MLCC是有规律地调节电子产品内电流的流向，并防止零件间电波干扰的超小型零件。在汽车方面，搭载3000~1.5万个电装用MLCC，业界预测，随着电动汽车及无人驾驶汽车等相关市场的扩大，电装用MLCC市场也将迅速增长。 会上，李副会长强调称“要站在前头引领革新。面对不确定性不要退缩，要不断挑战。”李副会长会见了三星电机管理层，听取了电装用高温•高压MLCC、智能机器用高性能•高容量MLCC等的技术开发现状报告，讨论了人工智能(AI)及第5代(5G)移动通信等新技术扩散的中长期应对战略。 三星电机相关人士表示：“随着AI、5G等信息通信技术的发展和车载电装零部件需求的增加，电装用MLCC事业也在快速成长。李副会长的现场管理也是为了强调三星电机的积极投资及研究开发(R&D)。”当天李副会长访问釜山时，三星电机社长庆桂显、合作事业部长金斗荣、经营支援室长姜凤勇等一同出席。 进入今年以来，李在镕副会长亲自前往三星电子、三星显示器等主要子公司的事业场等，正在展开积极的“现场管理”活动。今年1月春节休假期间，他先后访问了巴西马瑙斯三星电子工厂、庆北龟尾智能手机工厂、京畿华城三星半导体研究所等。

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