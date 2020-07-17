美国称要“提高朝鲜居民的信息接近性”，间接支持对朝传单. July. 17, 2020 07:42. by 华盛顿=常驻记者 金正安 jkim@donga.com. 美国国务院就“脱北者”团体向朝鲜散发传单引发的争议表明立场称：“我们将与国际社会合作，提高对朝鲜人权的认识，提高对信息的接触性，促进朝鲜尊重人权。” 据“美国之音”16日报道，就该广播电台要求就“对朝散发传单对提高朝鲜居民的知情权没有多大帮助”发表评论，美国国务院发言人室相关人士作出了上述表示。该人士没有直接提及，对朝散发传单是提高对朝鲜人权的认识或提高信息接近性的手段，还是支持‘脱北者’团体散发传单的行为。 “美国之音”分析称，对于韩国政府和“脱北者”团体围绕对朝散发传单的矛盾，美国政府没有按惯例回答“请向韩国政府询问”，而是强调了推动在朝鲜“接触信息”的美国政府的原则立场。这间接暗示了散发传单有助于向朝鲜传播信息的意思。同时，该人士还表示，“对朝鲜的人权状况深表忧虑”，将传递信息的必要性与人权问题联系起来。 此外，“朝鲜自由联盟”代表苏珊·索尔提当地时间15日就韩国政府告发向朝鲜散发传单的“脱北者”团体并着手取消法人设立许可程序一事，通过韩国驻美国大使馆向文在寅总统发送了抗议书函。索尔提在信函中称：“我相信，针对对朝散发传单这种言论自由层面或者人权运动，相比管制而言，韩国更应该予以保护”，“担心这会严重损害历经数十年实现的韩国自由和人权保护的进展。” 索尔提表示，计划将该问题在国际舞台上焦点化。索尔提在与《东亚日报》的通话中表示：“连对‘脱北者’子女的课后指导项目，也面临了中断的危机”，“这是不能理解和非常遗憾的事情。”索尔蒂还表示：“正在与大赦国际等相关国际人权团体及美国议会等进行交流，将与他们联手持续提出问题。

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