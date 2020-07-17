法研究团队：“韩国新冠肺炎死亡病例少多亏了泡菜”. July. 17, 2020 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 研究结果表明，韩国因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而死亡的人数相对较少，这主要得益于泡菜。 据英国《太阳报》等媒体报道，法国蒙彼利埃大学肺医学系名誉教授让•布斯克及其研究团队最近分析了新冠肺炎死亡者数和各地区饮食生活差异的相互关系，结果发现以发酵的白菜为主食的国家死亡者数少的共同点。 因为，如果食用发酵的白菜，可以减少ACE2(血管紧张素转化酶2)数量。ACE2是人体细胞膜中的酶，主要在肺部。冠状病毒与ACE2结合后进入身体。因此，如果多吃发酵的白菜，ACE2就会减少，病毒侵入身体的可能性也会减少。发酵白菜含有丰富的抗氧化剂，有助于强化免疫功能。 研究组还关注了德国酸菜(Sauerkraut)。Sauerkraut是用切丝的卷心菜腌制后发酵的德国式泡菜。和香肠等一起食用味道更好。 截至16日，韩国和德国的累计确诊患者分别为1.3612万人和20.1252万人，但死亡病例仅为291人、9148人。两国的致命率(确诊者对比死亡人数)分别为2.14%和4.55%，远远低于意大利(14.37%)、西班牙(9.33%)、英国(15.43%)等国家的水平。 研究组解释说，经常食用酸奶等发酵饮料的希腊、保加利亚和经常食用发酵鱼子酱的土耳其也因为同样的原因，与其他欧洲国家相比，相对来说因新冠病毒遭受的损失较小。 让•布斯克教授建议说：“虽然之前对新冠肺炎扩散和饮食生活方面的研究并不感兴趣，但如果改变食谱，能对强化冠状病毒免疫有很大的帮助，那么会马上在早餐食谱中加入腌制的蔬菜。”让•布斯克教授是世界卫生组织(WHO)下属研究团体“关于慢性呼吸道疾病的国际联合”(GARD)的主席。相关研究刊登在国际学术杂志《临床和转化过敏(Clinical and Translational Allergy)》上。 2003年SARS(严重急性呼吸系统综合征)流行时，也有意见称发酵食品对预防SARS效果显著。但韩国疾病管理本部此前一直表示：“没有找到泡菜等特定食品具有新冠病毒预防效果的科学根据。”

한국어