金广铉有望成为球队第5先发投手. July. 17, 2020 07:45. by 姜泓求 windup@donga.com. 进入首发轮换阵容亮起了绿灯(出现了希望)。 本赛季进军美国职棒大联盟(MLB)的圣路易斯红雀队所属的金广铉(32岁•照片)首发出场的可能性正在逐渐增大。因为随着现有最后一名投手乔丹•希克斯(24岁)因新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情宣布不参加赛季比赛，被认为是金广铉第5先发竞争对手的卡洛斯•马丁内斯(29岁)作为终结投手上场的可能性进一步增大。16日，美国当地媒体《圣路易斯邮报》报道说：“圣路易斯队的首发资源非常丰富，因此，有收尾经验的马丁内斯负责球队的后门更为重要。”马丁内斯去年取得了24个保局成功(4胜2负，平均责任失分3.17)。 实际上，据MLB.com的Depth排行榜显示，金广铉继揭幕战先发投手杰克•弗莱赫蒂(25岁)、达科塔•哈德森(26岁)、迈尔斯•迈科拉斯(32岁)、亚当•韦恩莱特(39岁)之后，被认为是球队第5先发投手。由于新冠肺炎疫情，本赛季开赛时间推迟了近4个月，但金广铉没有回国，而是在当地坚持训练，这也得到了很好的评价。预测系统“ZiPS”预测，金广铉有望在本赛季的10场比赛中全部首发出场，并将取得4胜3负、平均责任失分4.03的成绩。 17日，金广铉将在主场布什球场举行的与队内分组对抗赛上首发出场。他将与最近一起进行个人训练的韦恩莱特展开首发对决。他在春季集训季前赛中，4场比赛8局内无失分，投出了好球。17日越有出色的表现，就越接近首发位置。

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