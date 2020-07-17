以美国巨头名义在推特上要求“发送比特币”，黑客吞噬11万美元. July. 17, 2020 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 前美国总统贝拉克·奥巴马、现任民主党总统候选人前副总统拜登、微软创始人比尔·盖茨等美国政界、企业界知名人士的推特账户同时遭到黑客攻击。遭到黑客袭击的人士还包括特斯拉首席执行官埃隆·马斯克、亚马逊首席执行席杰夫·贝索斯、伯克希尔·哈撒韦公司总裁沃伦·巴菲特、前纽约市长迈克尔·布隆伯格和著名说唱歌手卡涅伊·韦斯特等人。 据外媒报道，此次黑客事件在15日下午瞬间发生。受害者的推特账户上登出了“如果给我发比特币，我会加倍返还”的文字，随后即被删除。拜登的账户上写着，“我要还原给群里。如果往以下地址寄1000美元比特币，将返还2000美元。仅限于30分钟内。”苹果和优步的官方推特账户也在上传类似内容的文章后删除。 他们的账户因为有很多订阅者，瞬间被传开。据推特分析企业“趋势地图”分析，“要还原给共同体”的句子在大约4个小时内在推特上被转推3300多次。据外电报道，向黑客上传的比特币地址发送了12比特币（相当于11万美元，约合1.3亿韩元）。 推特总部在发生黑客事件后，立即展开调查。推特首席执行官杰克·道什表示，“发生这种事情，太可怕了”，“一旦查清到底发生了什么事情，我们将共享所有信息”。保安专家们分析称，“如果是这种规模的同时多发性黑客攻击，黑客似乎黑入了推特管理员的账户本身”。美国联邦调查局也发布公告称，“由于虚拟货币欺诈行为，部分推特账户似乎出现了问题”，“请小心不要成为这种欺诈行为的牺牲者。” 黑客们的真实身份还没有被查明。考虑到过去的事例，黑客事件很有可能是因经济制裁等急需美元的国家所为。但是，也有不少人认为，此次事件可能是单纯的比特币诈骗团伙所为。《纽约时报》报道说：“如果朝鲜等实施黑客攻击，与其只盗取金钱，可能更会打击股市或制造政治混乱。”此次黑客事件的受害者特别集中在民主党人士或具有反共和党倾向的企业人士身上，这一点也引起了人们对黑客事件背景的好奇。 有消息说，平时经常使用推特的美国总统特朗普没有遭受黑客攻击的损失，真是万幸。据悉，特朗普的推特与普通人不同，会启动特别的保安装置。《华盛顿邮报》报道说：“如果特朗普总统的账户遭到黑客攻击或对全球安全局势造成严重影响的谣言传开，可能会出现更加危险的结果。”

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