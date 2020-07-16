莫德纳：“在疫苗初期临床试验中全员抗体...27日起进行最后一次临床试验”. July. 16, 2020 07:29. by 李润泰记者•李雪记者 oldsport@donga.com. 美国制药公司莫德纳表示，为了开发新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫苗，在初期临床试验结果中，在全体试验对象中成功形成了抗体。莫德纳预计将于27日进入疫苗开发最后阶段的3床临床试验。 14日(当地时间)，据《华尔街日报》(WSJ)透露，莫德纳将第一阶段临床试验结果向国际医学杂志《新英格兰医学杂志》(NEJM)公开了。莫德纳表示，“在对新冠病毒疫苗候选物质(mRNA-1273)的第1阶段临床试验中，所有参加者(45名18~55岁的成人)体内都形成了抗体。” 莫德纳将45名参加试验的人员分成3组，每组15人，分别注射25微克(1微克相当于1克的百万分之一)、100微克、250微克，然后隔离观察。28天之后进行了第2次注射，2周后在“25微克小组”内形成了相当于新冠病毒治愈者水准的抗体。在大容量使用小组中，出现了更高水平的抗体。据确认，其中至少8人还形成了可中和新冠病毒的“中和抗体”。 此前，莫德纳于5月发表了上述结果的初步结果，但由于没有公开具体数据，其可信度受到了质疑。 虽然部分参加者诉说了疲劳、头痛、恶寒、肌肉痛等，但莫德纳方面解释说，这只是轻微的副作用，并没有严重的副作用出现。对于此次试验结果，美国国立过敏症和传染病研究所所长安东尼•福奇(音)表示：“这真是个好消息。从研究数据来看，相关疫苗可以诱导出非常够水平的中和抗体。” 当天，形成抗体的消息传开后，莫德纳公司的股价在纽约股市的非开市时间交易中暴涨了16%以上。在韩国股市，相关股票的股价也暴涨。在有价证券市场，帕米塞尔(Pharmicell)的股价比前一个交易日上涨了25.20%。在KOSDAQ市场，莫德纳高管担任非全职内部董事的ABPRO生物科技公司和拥有莫德纳部分股份的Barunson的股价飙升29.91%，接近涨停(30%)。

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