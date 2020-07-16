含有达赖喇嘛语音的唱片位居Billboard排行榜第一名. July. 16, 2020 07:29. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 西藏的“精神领袖”达赖喇嘛（85岁）用自己的声音录制的曼特拉（西藏佛教中的传统颂歌）专辑《内心世界（Inner World）》，登上了Billboard排行榜的第一名。 Billboard排行榜当地时间14日显示，《内心世界》在新时代专辑排行榜上占据第一位，在世界专辑排行榜上上升到第八位。 这张专辑由11首曲目组成，背景音乐和以慈悲、勇气、治愈、智慧、净化、儿童、人间爱等为主题的曼特拉，内含达赖的语音。专辑中的第三首“慈悲”首先通过达赖的官方YouTube账号公开。 在达赖85岁生日的6日发行的这张专辑是由他的弟子、新西兰音乐家库宁提议制作的。据说，库宁平时一边听着达赖的录音，一边缓解了压力。他得知达赖还没有包含音乐的录音内容后，决心亲自制作。 达赖方面起初拒绝制作专辑。库宁没有放弃，2015年亲自给达赖写信并拜托他，这一努力被他接受，经过5年的努力，他的专辑终于出炉。达赖说，“我的人生目标是尽可能为更多的人服务。音乐可以用我无法触及的方法帮助人们"，答应了制作专辑。达赖平时认为，“音乐具有超越我们差异的潜力。音乐还原了人类天生的本性——温暖的心灵”，对音乐所具有的积极能量表示赞赏。 除曼特拉之外，收录曲目《Ama La》是印度裔英国音乐家阿努什卡·尚卡尔（39岁）用印度的传统弦乐器锡塔琴演奏的。他的父亲是教披头士印度音乐的传奇性锡塔演奏家拉比·尚卡尔。这张专辑中还包括澳大利亚出身的藏传佛教尼姑、艺术家罗比娜·柯尔汀对曼特拉的解读并记录从中所获的教诲的文章和直接绘制的佛教相关图画的小册子。 这一专辑的销售收入将用于支援达赖喇嘛和美国埃莫里大学共同制作的国际教育项目“社会性、感性与伦理学习项目”以及冥想科学研究机构“精神与生活研究所”。

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