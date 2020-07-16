美国政府全面取消“留学生签证”. July. 16, 2020 07:29. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国政府在宣布取消秋季学期100%网上授课的外国留学生签证方针8天后，全面撤回了上述决定。担心取消签证的5万多名韩国留学生终于松了一口气。 据《华尔街日报》等媒体当地时间14日报道，美国联邦法院法官埃里森·伯罗斯当天表示，美国政府与哈佛大学和麻省理工学院达成了上述协议。伯罗斯说：“政府同意取消这一措施，恢复之前的规定。” 此前，美国国土安全部6日表示，将在秋季学期把不接受面对面授课的外国留学生送回本国，而且不会发放新的签证。虽然这被解释为向美国大学施压要求线下开课的筹码，但一旦实际执行，100多万名外国留学生可能会被赶走，各大学的财政和地区经济也会受到打击的忧虑增大。 对此，哈佛大学和麻省理工学院等美国大学和18个州政府为防止新的签证限制规定被执行，采取了提起诉讼要求予以冻结处理等法律措施。脸书、谷歌等美国信息技术企业也表示，“美国经济的未来取决于吸引多少有才能的人才”，表明了支持大学的立场。 随着取消签证限制方针，目前在读的外国留学生无论是否参加秋季学期的网上授课，都可以在美国停留。但是也有预测称，正在准备新入学的外国留学生现在还不能安心。外媒报道说：“现有留学生允许滞留美国，但新登记的留学生限制签证的方案也在讨论之中。” 当天，美国ABC新闻台引用国务院官员的话报道称：“美国即将恢复在世界各国的大使馆和领事馆的签证发放服务。”随着新冠疫情的扩散，包括韩国在内的美国驻世界各地的使领馆的签证面谈从今年3月起事实上被停止。美国国务院发言人对恢复服务的具体海外使领馆和恢复时间只字未提。

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