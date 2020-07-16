《纽约时报》把亚洲据点从香港迁移至首尔. July. 16, 2020 07:30. by 金艺允 记者 yeah@donga.com. 美国权威日刊《纽约时报》表示，明年将把位于香港的亚洲数码新闻部门迁到首尔。因为中国香港“维护国家安全法”的制定等，香港自由言论活动的限制变多，对新闻业的侵害忧虑也变高。 《纽约时报》14日通过网站发表了迁移理由，称“香港数十年来一直是英语圈媒体的亚洲中心，但‘维护国家安全法’使香港的前景变得不明朗”，“部分职员在获得劳动许可证上遇到了困难，因此有必要增加运营据点”。从1日开始施行的香港维护国家安全法禁止可能危害香港国家安全的报道，因此有人预测将会加强审查。 据悉，迁往首尔的人力约占香港办事处全体职员的三分之一。《纽约时报》还研究了泰国曼谷、新加坡、日本东京等迁移候选地。但是，由于在韩国的外国企业中有许多亲和性、独立性的媒体，且在亚洲新闻市场上发挥着重要作用，所以决定前往首尔。”不过，《纽约时报》将在香港留下采访及纸质报纸相关的人力，继续发行亚洲版英语报纸《国际纽约时报》。为此，广告及营销职员也留在香港。

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