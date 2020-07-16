金柱亨和朴炫径的老师李时宇教练表示：“金柱亨虽然年纪小，但球打得很好”. July. 16, 2020 07:30. by 金正勋记者 hun@donga.com. “嗖、嗖。” 今年2月，在美国圣地亚哥的一个高尔夫练习场。在太阳还没有升起的凌晨，高尔夫挥杆声打破了拂晓的寂静。主人公就是“韩国高尔夫新星”金柱亨(18岁)。因为是周日，一起进行转地训练的其他选手都睡得很香，但是他却流下了巨大的汗珠。从那之后过了几个月，金柱亨开始动摇韩国职业高尔夫(KPGA)韩国巡回赛秩序。赛季开始后，在2个大赛中取得亚军和冠军，并创造了“最年轻职业冠军”的新高尔夫历史。 当时，金柱亨身边有从去年10月开始与他结下师徒关系的李时宇教练(39岁)。李教练说：“柱亨从第一次见到他时起，虽然年纪很小，但球打的非常好。那时他的击球能力已非常出色，计分卡成绩很好，但挥杆还处于未完成阶段。”李教练解释说，虽然想劝他纠正击球动作，但稍有不慎就会出现混乱，陷入低谷。尽管如此金柱亨还是不拒绝冒险。李教练笑着说，“因为是秘密很难公开，但是击球矫正的效果非常明显。” 据金柱亨的用品合同公司Titleist透露，他最大的苦恼是弹道。开球时球尖总是向上耸立的他表示，把开球杆和3号木杆的旋转角度分别降低到了8.5度和13.5度，在运用自己想要的平角球质上起到了很大的帮助。Titleist公司相关人士表示：“金柱亨和同龄人不同，在试球杆时，他对击球会给出准确的反馈和注解，而且做得非常细致，这令我十分吃惊。” 金柱亨在国内也像海外转地训练时一样，只要觉得自己不够，就不分休息日进行训练。李教练说：“首次夺冠的群山CC公开赛结束后，第二天就找上门来，说‘这部分失误了，完善这些部分会比较好’。可能是因为已经在亚洲巡回赛上夺冠了，所以希望在国内舞台上取得更加完美的胜利。”他还补充说，“金柱亨将从16日开始在忠南泰安Sol-lago CC(72杆)举行的‘KPGA公开赛with Sol-lago CC’上挑战最年轻的2个大赛连续夺冠，期待取得好的结果。” 如果说本赛季国内男子巡回赛中有金柱亨，那么韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛中朴炫径(20岁)就是领头羊。金柱亨夺冠的第二天，朴炫径在釜山公开赛上夺冠，成为本赛季第一个实现KLPGA巡回赛两连冠的选手。朴炫径也是从去年10月开始与李时宇教练结缘的。金柱亨和朴炫径在所属巡回赛上并列奖金榜首位，他们两人曾与女子世界排名第一的高真荣等一同前往美国进行转地训练。 业余选手时期作为希望之星备受关注的朴炫径，在KLPGA巡回赛新人时期的去年没有获得冠军，因此感到非常遗憾。在迎来巡回赛第二年之际，摒弃了杂念，这带来了好结果。李教练说：“对炫径最大的要求就是，希望她能多思考‘与其强迫一定要夺冠，不如最大限度地发挥自身的实力’。事实上，从今年揭幕战开始，她本人就放下夺冠的负担，享受打高尔夫球这件事。” 李教练建议道：“随着赛季进行到一半，朴炫径在转地训练时增加的飞行距离好像有所下降，很遗憾。在比赛持续举行的长期竞赛中，需要时间进行充电。”

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