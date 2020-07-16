为稳定房价而增税的税制修订……税政信任不能就此崩塌. July. 16, 2020 07:30. . 国土交通部长官金贤美前天参加某广播节目时说，“以拥有一处住宅者等实际拥有者为例，房地产税制几乎没有变化”，反驳了房产增税争议。收到比去年平均上涨22%的财产税通知书的首尔市民们的说法却与金贤美部长不同，切身感受到了增税的现实。 文在寅政府从2017年的8·2对策开始到今年7·10对策，总共22次对策中，大部分都加入了税制相关内容。政府和执政党强调只针对多住宅者，但实际上就算是一处住宅拥有者，2018年综合房地产税的税率上涨了0.2至0.7个百分点，执政党计划在本月的国会上通过去年的12·16对策，将一处房产拥有者的综合房地产税率追加上调0.1至0.3个百分点。政府尽管受到“变相增税”的批评，仍然迅速提高了公示价格。政府用草率的政治偏向性对策使房价暴涨，并以惩罚性课税将责任转嫁给房主。 房地产相关税费被作为房地产对策的主要手段使用，成为了乱开的支票。2017年现政府恢复的多住宅拥有者转让税重课制度，到今年7·10对策为止，税率和适用范围出现多次变更，因税务师也不能理解税法而拒绝承接转让税计算委托的“放弃转让税税务师”层出不穷。税收制度需要易于理解和预测，修订时必须经过充分的立法预告，但这种税政的基本被彻底无视。 部分房地产税率飙升至“罚款”水平。根据7·10对策，对拥有3套以上住房或在限制地区拥有2套以上住房的人征收的综合房地产税最高税率将提高到6.0%，那么12年就要交纳房地产价值的一半，24年就要交纳相当房产价值75%的税金。专家们认为，如果财产税税率超过3%，就会迅速蚕食原本的财产，因此会过度侵害国民的财产权。如果国会通过对多住宅者征收的最高72%的转让税率、12%的取得税率，韩国的拥有税、交易税率将成为经济合作与发展组织成员国中的最高水平。 所有的问题都源于现政府用打击税金代替扩大住宅供给等正面攻击法来解决房地产问题的无理政策。税收制度也因为实现抑制投机等政治目标而过度使用，其稳定性和信任被动摇，开始出现抗税。房地产税制已经脱离正常轨道，今后任何政府上台后都要考虑恢复原状。如果继续将税制用于“房地产政治”，国家的根基可能会动摇。

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