韩国版新政，相比190万个临时岗位，应更注重培养尖端人才. July. 15, 2020 07:37. . 韩国政府昨天在青瓦台召开了由文在寅总统主持的“韩国版新政国民报告大会”，首次发表了综合计划。到2025年为止，包括国家支出、地方支出、民间事业费用在内，将共投入160万亿韩元，创造190万个工作岗位。计划的内容还包括，通过数字新政、绿色新政、构建社会安全网三大基轴，拯救因新冠疫情停滞的经济，确保未来成长动力。一个月内总统亲自主持一两次会议，表示要管好进展情况，预计这将成为政权后半期的最大重点工作。 政府在数字、绿色、融合等课题分别选定三四个项目，作为韩国版“新政”的10大代表课题。增加各领域的大数据平台、开放公共数据、打造智能型政府、建立道路、地下空间、港湾、大坝等数字双子座构筑管理系统等项目引人注目。其中包括将老工业基地智能化、将老建筑转换为绿色高能效建筑等计划。 面对自20世纪30年代世界大萧条以来最恶劣的“新冠不景气”，政府有必要投入财政，积极挽救经济。不过，要为眼前的经济恢复，也要为持续的增长，有效地使用财政。在政府公布的项目中，映入眼帘的是教师们更换老旧电脑、普及慢性疾病患者穿戴式机器等，相比从根本上提高数字竞争力而言，似乎以一次性财政消耗而告终的项目更多。 为应对“后新冠”时代，世界各国正在展开激烈的生存竞争。欧盟发表了投资7500亿欧元（约合1025万亿韩元）的“下一代欧盟”计划，日本计划在4年内培养100万名人工智能专门人才。韩国表示要培养10万名人工智能和软件核心人才，但受首都圈大学定员规制的限制，能取得多大进展还是个未知数。 相比临时就业岗位，更重要的是培养开拓未来的人才。虽然青年就业难问题非常严重，但尖端产业却面临人才不足的困境。不要只停留在政府的投资上，应该引导市场的投资和革新。政府最重要的任务是支援基础设施和人才培养，让企业走在最前面。不仅是经济部门，教育部、保健福利部等所有部门都要站出来，打破部门之间的壁垒，改革规制，这样才能让韩国版新政取得成功。

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