临近的美国总统选举，动摇的特朗普. July. 15, 2020 07:38. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 距离11月3日举行的美国总统选举只剩下不到4个月的时间，特朗普总统成为单任总统的可能性似乎越来越大。最近实施的所有民意调查结果显示，在前总统奥巴马手下担任8年副总统一职的民主党总统候选人乔·拜登不仅在全国范围内，而且在4年前特朗普总统意外获胜的主要摇摆州也均具有相当大的优势。政治上没有什么可以确定的，以后还会发生很多事情，但特朗普总统的地位因没能正确应对新冠疫情而受到了严重的损伤。而且由此导致的经济停滞，被认为是他再次当选主要原因的经济成功已经消失。 考虑到这种趋势，现在似乎到了观察从特朗普向拜登政府的转变对韩美关系将有什么意义的时候了。首先，与特朗普不同，拜登将成为具有丰富对外关系经验的总统。作为副总统兼参议院外交委员会的老首长，拜登会见全世界领导人，发展了对同盟在美国外交政策中的作用的深刻认识。在全世界范围内，拜登将取消“美国优先主义”等口号，更加强调与亚洲和欧洲传统盟国的合作。预计他将再次参与处理气候变化和世界卫生等重要问题的国际努力。 对于韩国来说，特朗普最重要的“主动性”是直接会见朝鲜领导人的意志，特朗普竞选连任失败将与文在寅总统对朝包容的努力相吻合的过去诀别。这种处理法起初带来了戏剧性的拍照表演和部分韩半岛紧张的缓和，但最近几个月由于朝鲜的不妥协态度而陷入胶着状态。很明显，朝鲜还没有做好采取无核化必要措施的准备。虽然不能排除11月之前追加展开状况的可能性，但特朗普在卸任前似乎不可能和朝鲜一起找到重大的突破口。这对于仍然希望特朗普与金正恩的交流有助于促进南北间进展的韩国领导人来说，无疑是令其失望的。 拜登至少在初期会对朝鲜采取更谨慎的行动。这将要求文在寅总统在自己任期即将结束之际，在一定程度上调整韩美共同的对待方法和期待值。美韩领导人在美国新政府在华盛顿就任时，应该注意不要使对朝政策成为争论的核心。 总而言之，拜登对朝鲜的积极性不高，但对同盟似乎更坚定。从拜登尊重同盟的态度来看，他考虑撤走美军或单方面缩减韩美联合军事演习或要求支付荒唐防卫费的倾向，要比特朗普少。 不管谁在美国选举中胜出，在今后几年内，中国将在美国对待东亚地区的方式中占据更大的领域。美国两大政党将中国视为韩国最严重的安保及经济挑战，希望盟国在制定政策时能考虑这一点。迄今为止，拜登一直强调自己不会依赖单方面的行动，会更多地依赖与同盟国及国际机构的合作，以此来区别于特朗普。今后这可能给韩国带来困难的决定。 随着大选的临近，美国人对韩国的尊敬达到了最高潮。对本国政府的新冠疫情应对失败感到失望的美国人对韩国的成功和分享经验及资源的意志深有感触。韩国在疫情期间也进行了自由开放的选举，为其他民主国家树立了榜样。我们只希望11月的选举能被评价为类似的成功。

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