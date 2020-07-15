演唱会和活动取消事态长期化，大众音乐界是否会掀起“停业海啸”？. July. 15, 2020 07:38. by 林熙允记者 imi@donga.com. 由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)的扩散，演唱会和活动取消事态长期化，大众音乐界面临枯死危机。不仅是音乐家和经纪公司，演出企划公司、相关装备企业也充满了是否会像多米诺骨牌一样崩塌的危机感。 14日，据音乐界透露，具有20年经验的中坚音响企业A公司最近提交了停业申请。据调查，其他音响、照明设备企业的60%以上事实上处于停业待命状态。业界有声音称，“现在急需讨论改善集中在基础艺术、纯粹艺术的现行支援体系的死角地带。”○ 事实上是停业多米诺骨牌……“只有音乐会被视作风乐”的抱怨声响起 演出音响设备租赁企业B公司职员金贤明(化名•35岁)已经停业3个月了。企业因新冠肺炎疫情自2月中旬以后全国的演出全部停止，停止支付工资。从最小的职员开始按年差顺序发放工资，结果几乎所有职员都休业。金某耗尽之前积攒的钱，为了家人做快递工作。 音响企业P-sound的相关人士表示：“大多数公司只差没有申报停业，只保留一名代表，只保留事业者，实际上处于停业状态。演出设备租赁及安装企业与其他演唱会企划公司或歌手所属公司不同，不属于演出艺术支援对象，因此更加困难。希望政府能制定按照表演艺术企业处理的支援对策。”接着该相关人士补充说，“虽然拥有1000个座位的古典音乐或音乐剧演出已经进行了一部分，但歌手们的演唱会经常受到‘在现时时局下是不是风乐’的指责而取消。” 有人指出，自新冠肺炎疫情发生以后，政府下属文化机关及各种文化财团陆续进行了紧急支援金和支援事业公开募集，但对大众音乐却非常吝啬。一位独立标签的相关人士表示：“上班后要确认各种文化财团和音乐创作支援中心的公告事项栏，然后填写志愿书。连理由都没有的地区文化财团都在敲打，但从公开募集结果来看，支援金很多时候都集中在了古典音乐上，这很荒谬。”独立音乐家们诉苦说，由于持续取消演出，很难证明自己的艺术活动，因此很难得到生活稳定资金等支援。○ 线上演唱会效果、防疫和进行公平性“摇摆不定” 很多人对政府或文化财团支援的“线上演唱会”的实效性提出了质疑。因为部分机关在新冠肺炎疫情以后，急急忙忙地在Youtube上开设频道，事实上没有任何宣传效果的情况经常发生。要求匿名的某唱片公司的相关人士透露：“50万~100万韩元，甚至在‘无报酬’参加线上演唱会后，产生了被动员到相关机关的新冠肺炎支援事业宣传上的感觉。” 弘益大学附近的小规模俱乐部的注册形式令人哭笑不得。虽然登记为“娱乐俱乐部”的地方在梨泰院扩散事态后处于停业状态，但是“普通餐厅”所在的地方每周都会举行演出。政府层面的防疫物品只支援到被登记为“演出场”的地方。因此，业界认为，即使是规模相仿的俱乐部，也存在在附近的“普通餐厅”型俱乐部使用分配给“演出场”的消毒药品中的剩余药品的情况。韩国音乐标签产业协会事务局长申宗吉(音)表示：“有必要重新考虑考虑实际运营形态的新剧场认证制，并明确整理纯粹艺术和大众艺术混合的援助申请标准。”

한국어