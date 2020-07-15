柳贤振在队内分组对抗赛中5局内失1分. July. 15, 2020 07:39. by 金培中 wanted@donga.com. 这是很难只集中于棒球的时节。但是水准依然如故。 “韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟队)在美国职棒大联盟(MLB)新赛季开赛之前，在主场进行的首场队内分组对抗赛中展现出了王牌球员的风范。14日，柳贤振在加拿大安大略省多伦多罗杰斯中心举行的队内分组对抗赛上首发出场，在5局内取得4个安打、4个三振、失1分的成绩。没有四坏球上垒。59个投球中有40个是好球。 柳贤振在经历迂回曲折之后，首次登上了主场罗杰斯中心的实战投手踏板。受新型冠状病毒感染症(COVID-19)的影响，原定于3月27日举行的揭幕战被无限期推迟。柳贤振一直留在春季集训地美国佛罗里达州达尼丁进行个人训练，最近得到加拿大当局的许可后，才进入多伦多。柳贤振在混乱的状况下也竭尽全力进行身体管理，在当天的出场中展现了稳定的控球能力。 赛后接受当地媒体视频采访的柳贤振表示，“随着开幕延期，努力调节了节奏，此后每周进行了5次有规律的训练，保持了身体状态。现在为了迎接揭幕战，增加了局数和投球数。”预计23日开幕的MLB将成为每支球队只进行60场比赛的“超迷你赛季”。 他还吐露了作为“父母”而不是“选手”的苦恼。柳贤振在5月份与妻子裴智贤的女儿出生后成为了爸爸。在美国和加拿大等北美地区，新冠肺炎确诊病例剧增，对此柳贤振表示，“最担心妻子和新生婴儿的健康。虽然所有选手都一样，但现在的状况确实让人担心。”他说：“但我没有想过要放弃赛季。赛季进行时，选手们也要提高警惕，小心谨慎。”柳贤振虽然去了多伦多，但是妻子和女儿目前仍滞留在美国佛罗里达州。 赛季开始后，柳贤振能否站上罗杰斯中心的投手踏板还是未知数。多伦多队为了赛季开幕后在这里进行比赛，需要加拿大政府给予解除客队自我隔离的“特惠”，但加拿大政府尚未做出决定。因此，多伦多俱乐部正在物色美国纽约州布法罗等美国国内替补主场候选地。柳贤振表示“这是加拿大政府和球队决定的问题”，决心不在意舞台，只专注于比赛本身。 另外，金广铉(32岁•圣路易斯红雀队)的队友、能投出时速接近170公里的光速球的终结投手乔丹•希格斯(24岁)决定不参加本赛季的比赛。MLB官网表示，“因健康问题，希格斯放弃了2020赛季。”上赛季接受肘部手术后正在康复中的希格斯患有属于新冠肺炎感染高危险群的1型糖尿病。根据MLB劳资协议，基础疾病患者即使不参加赛季比赛，也不会受到削减年薪等不利待遇。因此，有人预测说，金广铉本赛季的职务不会是先发投手，而是长中继投手。

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