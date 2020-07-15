三星电子：“比5G快50倍的6G将在2030年正式实现商用化”. July. 15, 2020 07:39. by 徐東一 dong@donga.com. 如果能在三维虚拟空间同样再现房子、工厂或整个城市，人们会经历什么新的体验呢？如果将虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等结合起来，提供人们难以察觉的和现实一样的经验的“超实感扩张现实(XR)”时代开启的话，将会出现什么样的新产业呢？ 三星电子14日表示，将在2030年正式商用化能够将这种想象变成现实的基础技术“6G移动通信”。三星电子当天公开了6G白皮书，并展望说：“将在2030年提供‘新层面的超连接经验’。”虽然5G商用化还处于初期阶段，但考虑到移动通信技术的一代差不多是10年的样子，应该从现在开始为6G时代做准备。 当天三星电子提出的6G时代主要趋势是：△连接器的爆炸性增加 △利用人工智能(AI)的通信技术的扩大 △通过开放型合作开发通信网 △利用通信技术消除社会差距和可持续发展等。因为，与5G(20Gbps)时代相比，一旦进入最大传输速度快50倍的6G(1Tbps)时代，不仅是智能手机，事实上所有事物和事物、人类都可以实时连接，实现沟通。 三星电子相关人士表示：“在6G商用化的2030年，将有5000亿个机器和事物连接到通信网络，消费者们将会经历与现在不同层次的体验。预计明年开始6G标准化准备，最早在2028年实现商用化，2030年正式提供服务。” 在6G时代，在虚拟空间原封不动地复制事物、人、建筑物、工厂等物理实体将变得可能。也可以复制整座城市。还可以在虚拟世界再现海鲜、家畜养殖现场或产品生产工厂等。这样一来，在虚拟世界中可以预先测试空气质量管理及废水管理、生产流程效率化等各种状况。 另外，高精密移动全息图服务也将成为可能。通信业界相关人士表示：“从6G时代开始，在相当于6.7英寸显示器大小的三维空间里，可以实现支持全息图显示所需的最小传输速度(0.58Tbps)。将提供直接与人对视的通信经验，实现完全不同的沟通方式。” 三星电子提出新一代6G发展蓝图，并正式开始准备工作，反映了李在镕副会长“眼光放远一些，率先准备未来”的经营哲学。李在镕副会长对第四次产业革命时代的核心基础技术—新一代通信技术非常关心，并亲自负责该事业。2019年1月参加5G网络通信设备生产线启动仪式当时，他曾强调表示，“在新打开的5G市场，应以挑战者的姿态培养竞争力。”

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