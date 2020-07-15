为消除种族歧视，资本大鳄索罗斯捐赠2600亿韩元. July. 15, 2020 07:39. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国亿万富翁乔治•索罗斯(90岁•照片)为消除人种歧视和支援黑人社群等，捐出了2.2亿美元(约2654亿韩元)。 索罗斯设立的开放社会财团(OSF)13日(当地时间)表示，为了与人种问题相关的市民团体和黑人选名组织等，将提供上述规模的支援计划。该财团今后5年内将向进步及反种族歧视团体等投资1.5亿美元，剩下的7000万美元将用于州政府单位警察改革的地区补助金等。OSF事务总长汤姆•佩里埃洛对《东亚日报》表示：“我们财团此前一直引领着种族间平等的话题。期待此次决定能为其他捐赠者树立榜样。” 在纳粹德国的犹太人大屠杀(Holocaust)中生存下来的匈牙利裔美国人索罗斯平时在人种问题上坚持进步倾向，并一直向市民团体和移民者社区捐款。2016年唐纳德•特朗普当选美国总统后，他曾向与在美国发生的憎恶犯罪进行抗争的团体捐款1000万美元。索罗斯设立的OSF至今已向各种慈善事业捐赠了140亿美元以上。OSF是继微软共同创始人比尔•盖茨夫妇运营的“比尔&梅琳达盖茨基金会”之后美国第二大民间慈善财团。 索罗斯的此次捐赠是在黑人男性乔治•弗洛伊德的死亡导致反对种族歧视的示威蔓延至全美的背景下进行的。当地媒体分析说，通过此次捐赠，在11月美国大选之前，黑人选民运动将得到进一步发展。

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