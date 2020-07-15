美国27个州因新冠疫情再次扩散“重新封锁”. July. 15, 2020 07:39. by 巴黎=常驻记者 金润钟、华盛顿=常驻记者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 各国为了阻止新冠疫情再次扩散，正在陆续加强封锁令。为了搞活经济，虽然从5月份开始放宽了封锁令，但随着这一措施成为助长再感染的主要原因，各国政府正在加强防疫对策。 据美国有线电视新闻网（CNN）等报道，美国50个州中人口最多的加利福尼亚州州长加文·纽森13日关闭了全州所有酒吧，并中断了餐厅内的饮食。除了健身房等运动设施、教会等宗教设施、食品、药店之外，其他非必需的经营场所、美容院、动物园等一律关门。 与加利福尼亚州接壤的俄勒冈州也禁止在室内举行生日派对和晚餐等10人以上的聚会。得克萨斯州、新墨西哥州、西弗吉尼亚州等也加入了加强封锁令的行列。CNN的报道批评称，“至少27个州搁置了当初准备解除封锁令的计划，或者采取了应对新冠疫情扩散的举措。这说明美国总统特朗普拥护的重启经济战略是多么错误的决定。” 因“偏向中国”问题一直与美国特朗普政府极度对立的世界卫生组织总干事谭德塞当天批评特朗普总统、巴西总统博索纳罗等国领导人对疫情重新扩散负有责任。他在瑞士日内瓦世卫组织总部举行的例行记者会上提及了超过1300万名、全世界感染者一半以上来自美洲大陆的情况，并表示：“领导人不一致的信息降低了大众对防控新冠疫情的信任。很多国家都在朝着错误的方向进行应对。” 欧洲各国也在权衡加强封锁令这张牌。从上月初开始正式实现经济正常化的意大利，进入本月以来以北部地区为中心陆续发生集体感染，决定强化公共场所内义务戴口罩的措施。据英国广播公司（BBC）报道，英国也在本月4日时隔3个月允许传统酒馆营业，但由于人满为患，出现了很多新患者，正在考虑重新封锁。

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