日防卫白皮书连续第16年妄称“独岛主权”. July. 15, 2020 07:40. by 崔智善 aurinko@donga.com. 日本政府14日议决并公布了主张独岛领土主权的2020年版《日本防卫白皮书》。这是自2005年之后连续第16年重复有关独岛主权的挑衅。今年的白皮书中还首次提到“朝鲜拥有用核导弹攻击日本的能力”的内容。 日本在白皮书中指出：“我国（日本）的固有领土北方领土（南千岛群岛四岛）和竹岛（独岛的日本名称）的领土问题尚处于没有解决的状态”。关于侵犯主权的应对措施，白皮书中写道：“如果发现有可能侵犯日本领空的飞机，将紧急出动战斗机等。”这暗示着日本在“有事时”向独岛上空出动自卫队战斗机的可能性，去年首次出现在白皮书中的这一内容，也包括在今年的白皮书里。 关于朝鲜，白皮书明确指出：“（朝鲜）似乎已实现核武器小型化、弹头化，并已具备搭载在弹道导弹上攻击我国（日本）的能力。”去年的白皮书中写道，“朝鲜似乎已实现了核武器的小型化、弹头化”，此次强调了这是现实性威胁。白皮书还评价称，朝鲜已经掌握了“弹头重新进入大气层”的技术。有分析认为，日本强调朝鲜的军事威胁，是在为讨论拥有“攻击敌方基地的能力”寻找借口。 当天，韩国外交部召见日本驻韩国大使馆公使相马弘尚，国防部也召见日本驻韩国国防武官松本乔大佐，表示了强烈抗议。韩国外交部发言人金仁哲通过评论表示：“日方再次不正当地主张对独岛的主权，韩国政府对此表示强烈抗议，并敦促立即撤回。”

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