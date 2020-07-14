我所见到的白善烨将军. July. 14, 2020 07:40. . 我10多年前在一次活动中第一次见到了白善烨将军。活动一结束，人们就请白将军即席演讲。我有点不放心。这可能是因为我经常遇到，高龄的名人在进行现场演讲时，往往走向不怎么好的方向。 白将军性格非常慎重，所以初期开始用迟缓的语调进行演讲，我当时就想“原来是按照预想进行的啊”。之后30分钟左右的时间，他带来了巨大的冲击。主要是说我们应从6·25战争中汲取的教训，这既不是理念上的，也不是精神教育的教训，而既像是军队这一极其专业领域的、同时又能普遍应用的教训，恰如其分，感人至深。白将军给人留下的印象是，他能够快速分析情况，并以此为基础做出适当、合理的判断，是一位能力卓越的指挥官。后来阅读了白将军的回忆录，发现当时的预想并没有错。 由于中国军队的介入，当6·25战争面临第二次危机时，马修·李奇微出任为第八军司令。第二次世界大战时担任82空降部队司令的李奇微是毫不通融的典型的“硬骨头将军”。与斯斯文文的沃尔顿·沃克不同，李奇微好像对韩国军队也进行了直截了当的指责。白将军表示，无法接受这样的指责。他指出，考虑到与美军相比韩国军的武器和补给情况都非常糟糕的情况，韩国军队打得很好，他们的奋斗应该得到认可。但他接下来又这样说道。“背对涌来的敌人撤退，这一点需要冷静思考。” 如果韩国军队在10的条件下发挥了100的能力，就应该受到表扬。但是如果对方拥有150的能力，就不能因为对我们的指责不当光是觉得冤枉，而应该寻找把我军的能力变成200的方案。虽然是简单的真理，但这样行动真不容易。白将军找到了这个方法，改变了韩国军队，让美军感叹不已。谨祈白将军冥福。

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