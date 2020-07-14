孙兴慜成为首位达成EPL10粒进球和10次助攻的亚洲球员. July. 14, 2020 07:40. by 李元洪 bluesky@donga.com. “孙旋风”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)在英格兰足球超级联赛(EPL)上又创造了一个新的亚洲纪录。 13日，孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的2019~2020赛季EPL第35轮与阿森纳队的主场比赛中，以1粒进球和1次助攻帮助球队以2比1取得了胜利。 和队友前锋哈里•凯恩(27岁)一起作为4-4-2阵型的最前方双前锋出场的孙兴慜，在球队0比1落后的上半场第19分钟抢断对方后卫后传球攻入扳平比分的一球。阿森纳后卫赛亚德•科拉希纳茨(27岁)将球传给后方的队友大卫•路易斯(33岁)的瞬间，孙兴慜如离弦之箭，追上了路易斯。虽然路易斯是阿森纳队的招牌中后卫，也是世界著名后卫，但在速度上不敌孙兴慜。抢到球的孙兴慜稍稍越过出来封堵的守门员，以绝妙的吊射破门。这是他本赛季的第10粒联赛进球，也是本赛季各项赛事的第17粒入球。这是因新型冠状病毒感染症(COVID-19)而中断赛季后，孙兴慜时隔6场比赛后攻入的进球，也是继2月16日与阿斯顿维拉队的比赛后，时隔5个月再次进球。孙兴慜在下半场第36分钟利用角球帮助后卫托比•阿尔德韦雷尔德(31岁)头球破门，取得了本赛季第10次助攻。 至此，孙兴慜在本赛季EPL中攻入10粒进球并贡献10次助攻。孙兴慜在常规赛中单赛季打进10粒进球和贡献10次助攻(加入双十俱乐部)尚属首次。这是继本赛季凯文•德布劳内(29岁•曼城•11粒进球18次助攻)之后，第二位加入英超双十俱乐部的成员。在EPL上，孙兴慜是首位达成单赛季“双十俱乐部”的亚洲球员。 孙兴慜在上赛季联赛31场比赛中攻入12粒进球并贡献6次助攻，在本赛季27场比赛中他攻入10粒进球并贡献10次助攻。其中最值得关注的是助攻增加的部分。孙兴慜此前在常规赛单赛季最多助攻次数为6次。这表明孙兴慜在为队友而展开的团队合作方面开了窍。具备助攻能力就意味着对方的防守变得困难。因为防守队员集中到孙兴慜身上时，就增加了其他球员的得分机会，最终提高了球队的整体攻击力。即使没有直接进球得分，孙兴慜的存在本身也会成为对手的负担。 虽然凯恩在当天的比赛中一度因没能接到孙兴慜的传球而露出失望的表情，但在本赛季孙兴慜的10次助攻中，有4次是直接送给凯恩的。凯恩成为本赛季球队进球最多(13粒进球)的球员，孙兴慜的帮助也很大。孙兴慜还对德利•阿里(24岁)和唐吉•恩东贝莱(24岁)等从2线渗透的中场球员的进攻提供了很多帮助。可见孙兴慜在前锋凯恩和二线中场之间起到了重要的联系作用。 赛后，孙兴慜在自己的脸书上留言感谢了球迷，“我认为多亏了努力奔跑的队友和支持我的众多球迷，今天才能够踢出这么精彩的一场比赛。今天这样的时刻特别想念球迷！谢谢大家。”

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