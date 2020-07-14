饱受食物不足之苦的纽约出现“免费冰箱”. July. 14, 2020 07:40. by 兪載東 jarrett@donga.com. 当地时间12日中午，在美国纽约市布鲁克林区的一个住宅小区。街角处摆放着贴有“免费食品”牌子的冰箱。一位老人下车打开后备箱，从箱子里开始往冰箱里装满面包、酸奶、果冻等食物的盒饭。这个冰箱可以让穷人有需要的时候取走食物，这位老人就是来这里捐赠食物的。 自称是“吉姆”的老人说：“平时在军队、医院、监狱里也帮助人们”，“在疫病大流行状况下，像这样分发食物是非常好的想法。”实际上，几分钟后，一名年轻女性打开冰箱拿走了一盒酸奶。这位名叫阿黛尔的俄罗斯裔移民说：“每周来这里两三次，拿走食物”，“在没有工作、生活困难的时期，有这样的地方，真是万幸。” 像这样依靠免费饮食生活的纽约居民正在大幅增加。这反映了美国最大城市、被认为是华丽代名词的纽约正在经历的最恶劣的经济困难。 由市民团体和纽约居民自发组成的该“社区冰箱”在布鲁克林、布朗克斯、曼哈顿北部哈莱姆等低收入阶层和黑人比例较高的地区有10个左右。2月份，一位居民买了装有捐赠食物的冰箱，但由于体积太大，无法放进家里，所以开始直接将电源从家里抽出来运营。此后，随着新冠疫情的扩散，失业人数剧增，对免费食物的需求增加，到处都出现了免费食物冰箱。 据地区媒体分析，这种状况反映了正在经历最恶劣食物危机的纽约的惨淡现实。据纽约市推算，目前每4名市民中就有1名即200万人面临食物不足的问题。这一数字是新冠危机之前（100万名）的两倍。据一项调查结果显示，纽约在采取封锁措施初期的4月份，已有接近40%的父母减少子女的吃饭量或吃不饱饭。调查媒体《The Intercept》报道说：“如果地区的服务团体开始分发食物，居民就会瞬间蜂拥而至，出现排队等待几个小时的情况，而且领取食物的人数也在每周增加。” 为了不让市民吃不上饭，纽约市正在全力以赴。不仅新设了“食品沙皇（Food Czar·粮食负责官）”这一职务，还任命负责全市危机应对管理的公务员为供餐负责官。另外，决定在全市建立400多处食物供应处，全年运营，为此编制了1.7亿美元的紧急预算。被任命为“食品沙皇”的凯瑟琳·加西亚表示：“在纽约不会让任何人挨饿”，“应对如此大规模的食物危机，是我们城市乃至世界任何地方都没有挑战过的巨大课题。” 食物危机并不是仅在新冠疫情初期受灾集中的纽约才发生的现象。最近在病毒急速扩散的加利福尼亚、得克萨斯州等地，也出现了失去工作的平民们为了得到食物分配而排长队的情况。布鲁金斯研究所推算，由于新冠疫情，美国全体家庭的20%左右正遭受着食物不足的困扰。

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