逆耳忠言却被当成替罪羊...美国顶级传染病专家面临解职危机. July. 14, 2020 07:40. by 李雪 snow@donga.com. 自新型冠状病毒感染症(COVID-19)爆发以来，一直批评美国总统特朗普的新冠病毒应对的“逆耳忠言先生”—美国国立过敏与传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福西(80岁•照片)面临着被解职的危机。有人指出，特朗普政府为逃避新冠病毒应对不力的责任论，想把福西所长当作替罪羊。 12日(当地时间)，《华盛顿邮报》(WP)等媒体报道称，虽然福西所长是掌管美国新冠病毒应对事务的白宫特别工作组(TF)的核心人物，但自上月2日以后，一个多月时间里没有见到特朗普总统。某高层相关人士表示：“至少两个月里，福西所长没有直接向总统报告。” 保健福祉部助理部长布雷特•吉鲁阿当天向NBC电视台表示：“福西所长出现了很多失误。今年1月，他低估了新冠病毒的危险性，并于3月反对戴口罩。”特朗普总统最近也出现在福克斯新闻台、格雷电视台等媒体上，他说，“虽然他是个好人，但也犯了很多错误。我与福西的意见不同。”特朗普总统4月也转发了其他推特用户“应该解雇福西”的文章。 福西所长1940年出生于纽约，毕业于康奈尔大学医学院，1968年进入美国国立保健院(NIH)，成为一名公务员。1984年罗纳德•里根总统时期，他曾担任传染病研究所所长，36年间先后在6名总统治下任职。特朗普总统不是医疗专家，却经常发表各种有关新冠病毒的危险言论，福西所长对此进行了公开反驳，从而大受欢迎。印有他名字的衣服、杯子等登场，演员布拉德•皮特也在喜剧节目中模仿过他。

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