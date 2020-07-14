美国国安会发表声明：“韩国的繁荣多亏了像白善烨一样的英雄”. July. 14, 2020 07:41. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、赵优萝记者 lightee@donga.com,jyr0101@donga.com. 美国白宫国家安全委员会发表声明，对白善烨将军去世表示深切哀悼。前任驻韩美军司令官们也参加了追悼活动。 美国国家安全委员会当地时间12日通过推特表示，“有赖于20世纪50年代为粉碎共产主义的侵略付出一切的白善烨将军和其他英雄们，韩国今天成了繁荣的民主共和国。对他的遗产表示敬意。”推文同时刊登了白善烨将军的英文回忆录《从釜山到板门店》的封面照片。 1996年至1999年担任驻韩美军司令的约翰·蒂勒利在“美国之声”广播节目中表示，自己在韩国工作时与白善烨有过很深的交流，并表示哀悼说，“他的去世不仅对韩国和两国的同盟造成巨大损失，对我个人也是巨大的损失。作为军人中的军人，他曾是我的老师，后来还成为了我的朋友和领导人”。 蒂勒利提到白善烨的往事，说他率领司令部参谋在非军事区附近行走时，指出6·25战争时部下们被部署的位置，还能一一叫出个别士兵的名字。蒂勒利强调：“他很爱士兵。” 2006年至2008年在韩国工作的前驻韩美军司令伯威尔·贝尔称赞白善烨是相当于美国首任总统乔治·华盛顿的韩国军之父。他说：“白将军在韩国战争当时对抗侵略者朝鲜人民军和中共军，在混乱且极度不确定的战斗作战中带领韩国军队取得了胜利。堪比华盛顿独立战争的胜利，华盛顿被称为美军之父，白将军也是如此。”他接着说：“我们失去了世界伟大的军事领导人之一，我失去了真诚的朋友。” 2011年至2013年在韩国度过的前驻韩美军司令詹姆斯·瑟曼表示，“白将军在过去70年间加强了韩美同盟”，“他是不让同盟破裂的真正的英雄和爱国者，是一位贤明的建言者”，表达了对白善烨的尊敬。他接着强调说：“他清楚地知道自由的价值还有牺牲意味着什么”，“他留下了垂留历史的遗产”。 2016年至2018年服役的前驻韩美军司令文森特·布鲁克斯表示：“数十年来一直尊敬白将军”，“白将军的去世对韩美同盟来说是一个严重的损失，真正的历史的一部分已经消失。”驻韩美军战友会也悼念说：“白将军在韩美同盟70年结束的当年辞世，他对人生和同盟的贡献将成为今后两国建立亲密关系的伟大榜样。”

한국어