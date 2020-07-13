“韩国人是野生动物”... 日本企业3年期间不断散布嫌韩文件. July. 13, 2020 08:09. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 据悉，日本的房地产公司富士住宅通过会长名义的内部教育用文件，把韩国人比喻成“野生动物”，并长期传播“慰安妇们的生活有些奢侈”“韩国是永远在捏造(历史)的国家”等嫌韩内容。 12日，据大阪律师协会和《朝日新闻》等媒体报道，富士住宅向员工们发放了2013~2015年间批判韩国和中国的书籍和杂志报道、读过这些文章的社员们的感想文章等多种教育用资料。 某文件还引用了YouTube将韩国人比喻为“野生动物”的留言。公司还发布了“韩国的狡猾、卑鄙、谎言行为在世界范围内也找不到先例”等门户网站的文章。关于韩日矛盾，文件中还包含诋毁韩国民族的内容，称“他们(韩国人)在捏造历史的同时还让对方谢罪，如果总是不能确保立场上的优势，那么他们就是无法释怀的民族”等。 关于日本军慰安妇问题，文件中直接照搬了否认强制动员的右翼势力的主张。富士住宅散布访谈文章称，“慰安妇们通常住在有独立居室的大规模两楼房屋里，并在那里生活和工作。可以说她们的生活有些奢侈。”另外还有“慰安妇们因本人的缘由入住慰安所，一个月可以赚1000至2000日元(普通士兵月薪的100倍以上的高额)”等内容。 关于供奉第二次世界大战A级战犯的靖国神社，寺院里的感言作为文件被共享，“希望参拜靖国神社的优秀国会议员老师们继续堂堂正正地参拜，为国家贡献力量”。“南京大屠杀是历史的捏造，这是毋庸置疑的”“在日韩国人去死吧”等文字也赤裸裸地出现在文件中。 富士住宅文件是在该公司工作14年的在日侨胞女性于2015年向大阪地方法院提起诉讼时公开的。法院2日表示：“从拥有韩国国籍或民族根源的人的立场来看，这是明显地侮辱和伤害名誉感情的行为”，并命令他们支付100万日元(约1200万韩元)的赔偿金和10万日元的律师费用。 总部位于大阪的富士住宅是东京股市上市的房地产公司。该公司成立于1973年，现有员工约1000名。据悉，创始人今井光朗会长是极右倾向人物。在诉讼过程中，富士住宅方面主张：“今井会长为了消除所谓的‘自虐史观’，散发了有助于消除的文件。”“嫌韩”文件可以说是将今井会长的信念灌输给公司职员的教育资料。

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