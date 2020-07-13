特朗普为“幕后实权”斯通获减刑而施压，最终予以赦免. July. 13, 2020 07:55. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普闪电般赦免了被判刑后尚未开始服刑的亲信人物。随着在野党和媒体强烈谴责特朗普此举“推翻了法治主义的基本原则”，这一问题正在成为已剩下不到4个月时间的总统选举的热点问题。 白宫当地时间10日表示，特朗普已签署行政命令，将前特朗普竞选团队幕僚罗杰·斯通减刑并赦免。这是在上诉法院驳回斯通“请求推迟刑期”的要求后做出的决定。白宫发言人凯利·麦卡纳尼以发言人名义发表声明称，“斯通是左派及其媒体联盟为削弱特朗普政府而编造的‘俄罗斯骗局’的受害者”，“只充满欲望的检察官们搜查了不能存在的事件，（调查当局）以不应被批准的行动逮捕了他，陪审团也存在着严重的问题。” 斯通在华盛顿政界被评价为让特朗普成为总统的“造王者”，并为此不惜用阴谋论攻击对方的“政治工作能手”，是极为争议的人物。媒体甚至还制作了集中反映其政治工作的纪录片。他引以为豪的“恶名远胜无名”一语至今在政界广为流传。据悉，有关前总统贝拉克·奥巴马的出生地疑惑、前民主党总统候选人希拉里·克林顿的各种“黑色”宣传背后，都有斯通的存在。 他因涉嫌就俄罗斯介入2016年总统选举疑团向周边人士施压，要求他们向议会提供虚假证词而被起诉。他交了25万美元的保释金后释放，一直接受审判，今年2月以伪证、执行公务等7项罪名被判40个月有期徒刑，原计划于14日入狱。 检方起初要求判处他7至9年有期徒刑，但特朗普总统通过推特表达强烈不满后，法务部将刑期下调至3至4年。当时负责此案的4名检察官同时退出该案，1100多名前任检察官及法务部官员要求司法部长威廉·巴尔辞职等，引发了外界压力争议。 但是，特朗普11日在白宫接受记者采访时，就有关斯通的提问反复表示，“他受到了极不公正的待遇”，“遭遇了猎巫。”他还声称，“人们希望正义，所以对我做出的决定感到极度高兴”，并自夸说，“对我所做的事情感到非常高兴”。 在大选临近之际，总统赦免亲信的决定似乎在华盛顿政界捅翻了马蜂窝。共和党籍参议员米特·罗姆尼当天在推特上猛烈抨击道：“这是前所未有的历史性腐败”，“美国总统为了保卫自己而说谎，为受到陪审团有罪判决的人减刑。” 民主党总统候选人乔·拜登指责说：“特朗普总统为了将规范和价值化为焦土，避开视线集中，在星期五晚上宣布减刑，再次滥用权力。”众议院情报委员会主席亚当·希夫在接受MSNBC采访时，将特朗普比喻为照顾忠诚派而对其他人予以报复的“黑手党头目”。《纽约时报》指出，“特朗普总统越过了连陷入水门事件深渊的前总统理查德•尼克松都不敢越过的底线。”

한국어