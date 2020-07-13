LG电子开发出运用空气净化器专利技术的“电子式口罩”. July. 13, 2020 07:55. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG电子开发出了运用空气净化器专利技术的“电子式口罩”(照片)。LG电子在产品上市之前，向整天戴口罩工作的医疗人员捐赠了2000个电子式口罩。LG电子12日表示，10日在首尔西大门区延世大学圣弗西斯医院举行了电子式口罩转交仪式。LG电子表示：“在上市之前捐赠商品是第一次。为了帮助因新型冠状病毒感染症而受苦的医疗团队，我们决定捐赠。”电子式口罩的上市时间、使用方法、价格等尚未确定。 电子式口罩中融入了LG电子的PuriCare空气净化器的专利技术。口罩使用者可以呼吸到通过挂在前面2个高效微粒空气过滤器(HEPA filter ，H13等级)的空气。H13等级能过滤99.95%的细颗粒物粒子。过滤器下面悬挂的超小型风扇可以根据呼吸速度提高或减少速度，调节流入口罩的空气量。因此可以减少戴口罩带来的呼吸不便。 电子式口罩的重量在130克左右，和一个袋子的重量差不多。LG电子相关人士解释说：“虽然比起无纺布口罩(5~10g)要重，但是通过过滤器、风扇等口罩组成品的轻量化，最大程度地降低了重量。”口罩充电2小时可使用8小时。假设高效微粒空气过滤器每天使用6个小时，最多使用一个月后更换即可。 LG电子除了向医疗团队捐赠电子式口罩外，还在讨论向与信访者等接触频繁的公共机关工作人员捐赠的方案。

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