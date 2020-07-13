“10多岁旋风”金柱亨成为KPGA巡回赛最年轻职业冠军. July. 13, 2020 07:56. by 姜泓求 windup@donga.com. “18岁零21天” 这是“10多岁旋风”金柱亨(18岁•CJ大韩通运)新创造的韩国职业高尔夫(KPGA)韩国巡回赛最年轻职业冠军新纪录。 12日，在全北群山高尔夫俱乐部(71杆)结束的KPGA群山CC公开赛上，金柱亨最终以低于标准杆16杆的268杆夺得了冠军。在当天最后一轮第4轮比赛中，他抓下3支小鸟球，吞下1个柏忌，减少了2杆，并最终以2杆优势战胜排在第2位的金民奎(19岁)，宣告了韩国男子高尔夫一颗新星的诞生。本次比赛冠军奖金为1亿韩元。 金柱亨凭借当天的冠军，刷新了2011年李相熙在NH农协公开赛上创下的最年轻职业冠军(19岁6个月10天)记录。如果将范围扩大到业余选手，这是继1998年金大燮在可隆韩国公开赛上创下的记录(17岁零2个月20天)之后，第二年轻的夺冠选手。 金柱亨还刷新了KPGA入会后最短时间夺冠的纪录。自今年3月25日入会以来，仅用了109天(3个月零17天)就捧起了冠军奖杯。时隔13年，刷新了2007年金庚泰创下的记录(入会后4个月零3天)。 至此，金柱亨结束了在上周的韩国巡回赛出道战釜山庆南公开赛上经过加时赛屈居亚军的遗憾。当天，在雨势起伏的艰难状况下夺冠的他说：“上周在加时赛中失利，内心非常难过，连觉都没睡好，今天能这么幸运地夺冠，感到很高兴。”当天，金柱亨在推入冠军推后，还得到了咸政宇等巡回赛前辈们的祝贺。 2002年出生于首尔的金柱亨6岁时在父亲的引领下，第一次接触到了高尔夫。他跟随搞高尔夫教学的父亲和经营饭店的母亲，辗转于中国、澳大利亚、菲律宾、泰国等地学习高尔夫。因此被粉丝们称为“高尔夫游牧民”。去年11月，他在亚洲巡回赛松下公开赛印度站上创下了巡回赛历史上第二年轻的冠军纪录，开始崭露头角。在此期间，2018年排在第2006位的男子高尔夫世界排名去年年底升至第157位，现在他的排名已升至第113位。金柱亨以3月份海外巡回赛冠军的身份获得了KPGA会员资格。 在前一天的第3轮比赛上，金柱亨抓下8支小鸟球，吞下1个柏忌，减少了7杆，三轮过后保持领先，但在当天比赛初期他的表现有些挣扎。在2号洞(5杆)吞下柏忌，一度让位于冠军组的在美侨胞韩胜洙(34岁)领先。直到9号洞(5杆)才击出当天第一支小鸟球的金柱亨在10号洞(4杆)也抓下小鸟球，连续两洞减杆，重新找回了自信。 胜负的分水岭出现在15号洞(4杆)。成功推入2.4米远的小鸟球推杆。与金柱亨不同，韩胜洙2米远的保帕推杆偏出球洞，吞下了柏忌，瞬间落后了2杆。金柱亨在接下来的16号洞(4杆)，发球落入水中，面临了危机，但在被罚杆的情况下，仍然保帕成功，挫败了对方的追击意志。 另外，当天一直与金柱亨展开激烈比赛的韩胜洙在18号洞(4杆)吞下双柏忌，排名下滑到了第3位。金民奎当天打出低于标准杆9杆的62杆，上升到了第2位。

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