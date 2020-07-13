6·25战争英雄白善烨将军的最后一程，应给予应有的礼遇. July. 13, 2020 07:55. . 6·25战争英雄、预备役大将白善烨6月10日逝世。解放后不久，他通过军事英语学校进入国防警备队，从建军开始就一直投身于军队。作为国防部情报局长，经历了叛乱事件之后，引诱出南劳党军人，打造了有纪律的军队。6·25战争爆发后，他作为1师团长在多富洞战役中坚守了洛东江战线，为反击提供了契机。仁川登陆作战成功后，他充任了进军平壤的先锋。在中国军队的突袭下撤退，在三八线持续处于胶着状态时，他领导了智异山游击队围剿行动，阻止了敌军的后方干扰。6·25战争的每一个决定性局面，都有白将军。 白将军以与众不同的军队指挥能力和英语实力，是韩美联合行动不可或缺的韩方主角。他的战功得到认可，在6·25战争中以32岁出任陆军参谋总长，第二年成为韩国最早的四星将军。轻视缺乏战斗经验的韩国军队的美军也不得不承认白将军的实力和勇气。历代驻韩美军司令就任后拜访白将军，是延续至今的惯例。他是韩美军事同盟的象征人物。 白将军作为备受尊敬的老将而逐渐老去，迟迟才被烙上“亲日派”的烙印，是在2005年卢武铉政府时期成立的亲日反民族行为真相查明委员会。他们主张，日本帝国主义强占时期，白将军曾在满洲间岛特设队工作，围剿过独立军。青瓦台政务秘书金光镇在2012年担任国会议员时，甚至在国会国政监查中发表了这种主张，引发了骚动。根据历史学家的考证，间岛特设队所面对的主要是中国共产党的八路军。而且，白将军在1943年赴任间岛特设队时，由于日军的大力围剿，八路军所属的东北抗日联军等全部转移到其他地区。 执政圈和亲执政党的独立团体中，不仅拒绝了白将军安葬在首尔显忠院，连大田显忠院安葬也遭到了拒绝。文在寅政府的报勋处以首尔显忠院处于饱和状态为由，拒绝白将军安葬在首尔显忠院，决定安葬在大田显忠院。白将军生前表示“不想引起争议”，接受了安葬大田显忠院的决定，表现出了将军的品格。但是必须找出可能的方法，将白将军请进首尔显忠院。如下眼下困难，以后也应该那样做。这是从朝鲜的南侵下捍卫我们的生命和自由的战争英雄的应有待遇。

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