只有惩罚性征税却没有增加供应……只会加大力度一再反复失败的对策. July. 11, 2020 07:58. . 韩国政府出台了同时提高多住宅拥有者所得税、综合房地产税、转让所得税的对策。昨天，相关部门联合出台的“住宅市场稳定完善对策”中，包含了将3套住宅以上多住宅者的综合房地产税从目前的最高3.2%上调至6.0%的方案。购置税最高将从4%提高到12%，转让税也从62%提高到72%。转让税上调将从明年6月开始实行，意思是在让拥有者在此后1年内出售。 相反，住宅供应方案将从现在起由经济副总理洪楠基的领导下成立工作组来制定。此前，由于接连失败，市场对政策的信任度已跌至谷底，接下来市场对强度进一步提高的对策会做出何种反应，令人非常不安。 根据对策，如果多住宅拥有者的住宅市价合计为30亿韩元，每年综合房地产税将达到3800万韩元，是目前的2.5倍。可以说这是“税金炸弹”。据说，就综合房地产税问题，党政之间存在分歧，执政党却推行了更高的6%的税率。上个月，政府第21次出台了6.17对策，但7月第一周汉城住宅价格上涨了0.11%，房地产市场持续过热。再加上政府、执政党高层对拥有多套住宅的批评铺天盖地，因此，急于出台针对多套住宅拥有者的征税对策。 政府已经决定事实上废除登记租赁制度，自行破坏了国民对政策的信任。政府宣称要把多住宅拥有者打造成优质租赁住宅的供应者，在2017年强化房地产限制的过程中，也给租赁业者提供了各种税金和贷款优惠。随之，2016年只有20万名的注册租赁业者今年增加到了51万名。相信政府而登记的经营者们，以及摇摆不定的行政，使市场混乱局面进一步加深。如果与《租赁3法》发生时差，人们提心上调的税金原封不动地转嫁给租赁人。 为了无住宅实际需求者，还出台了扩大生平第一次特别供给量、提前订购第三期新城市3万套等对策。但是，这些方案只有实际住宅供给增加才有意义。否则，在现有的供应量内，只会提高竞争率，成为“朝三暮四”。 虽然政府称首都圈的住宅供给并非不足，但现实是，由于重建超额利润回收制、销售价上限制等限制，民间的住宅供给并不畅通。尽管如此，国土交通部部长金贤美昨天斩钉截铁地表示，“现在还没有考虑放宽重建限制”。政府构想的住宅供给扩大方案大体方向是市中心的高密度开发、提高第三期新城市容积率、公共管理型重建再开发事业、促进城市空置利用等。变数多的房地产政策，只要一个细节出现问题，就会产生意想不到的结果。如何迅速地推出有效的供给对策将决定成败。

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