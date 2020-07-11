纽约从新冠危机中学到的四点教训. July. 11, 2020 07:58. by 朴湧 parky@donga.com. 在美国，新冠疫情损失最为严重的纽约市，走过了危机，正在伸懒腰。餐厅开始在户外营业，百货商店也重新开张了。虽然美国全境的累计新冠确诊患者超过300万人，对“二次扩散”的担忧日益增大，但纽约市的最近状况却相当稳定。截至纽约州当地时间7日，依赖人工呼吸机的新冠患者只有97人。人工呼吸器官患者下降到100名以下，这在3月16日以来是第一次。 纽约在毫无防备地遭受新冠疫情后，得到了昂贵的教训。第一，虽然病毒不分人，但感染的扩散因地区存在很大差异。据纽约急救医疗机构City MD透露，在低收入层劳动者较多的皇后区，新冠抗体的形成率达到了68.4%。这意味着接受检查的10人中有近7人感染了新冠病毒，形成了抗体。虽然有人指出，由于抗体检查是针对有疑似症状而前往医疗设施的人进行的，所以高于实际居民的抗体形成率，但传染病专家们认为，是集体免疫的“神奇数字”的抗体形成率超过了60%。《纽约时报》报道说，相反，布鲁克林地区白人与富裕阶层聚居的科布希尔地区的医院中，抗体阳性反应者仅占13%。截至6月26日，在纽约市对31.4万人进行调查的结果显示，抗体形成率为26%。 第二，感染扩散的速度因地区、收入不同而存在差异，因此学会了应对第二次扩散的针对性对策很重要。在餐厅、食品店、医疗设施、建筑工人等新冠危机中仍需上班的必需行业劳动者较多的地区，感染率较高。必需行业的劳动者在外面被感染后回到多户集居的家里，成为家庭内的“超级传播者”。有人指出，为应对第二次危机，有必要制定必需行业劳动者的保护对策和扩充薄弱地区医疗基础设施。 第三，在第一次危机中相对表现较好的安全地区并不是第二次危机的安全地带。专家们表示，虽然需要验证抗体形成率能持续多久、集体免疫能起到多大的效果，但是在第一次危机中感染者较少的地区，潜伏着一旦开始第二次扩散感染者将剧增的潜在危险。 第四，防疫是再强调也不为过的共识。事态初期，美国社会对口罩的反感很大，戴口罩的东方人甚至在地铁站遭到殴打。而最近如果不戴口罩，就不能坐地铁，也不能去商店。每个商店都挂着“No Mask，No Entrance（不戴口罩不得入内）”的告示。在幽静的公园中散步时与其他人相遇，就会停下脚步，戴起口罩，这已成为常识。 记者结束为期3年的纽约常驻记者任期，9日抵达仁川机场，体验了韩国成体系的防疫系统。经历了在纽约感受不到的系统性管理后，知道了“韩国式防疫”能够成功的原因。有赖于此，韩国的感染者和死亡者较少，新冠病毒抗体的形成率也只有0.03%。可以说，韩国是成功进行了第一次防疫，但存在第二次感染潜在危险的国家。因为不可能进行集体免疫，所以在疫苗和治疗药物问世之前，韩国的选择只有一个。只能是，不要放松社会距离的紧张，以其他国家的事例为反面教材，完善“针对性对策”，应对可能出现的第二次危机。“韩国式防疫”的成功，对我们来说是既是机会也是危机的“双刃剑”。

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