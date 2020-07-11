金与正对朝美对话留有余地，“虽然今年没有会谈，但也说不定”. July. 11, 2020 07:59. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鲜劳动党中央第一副部长金与正10日表示：“朝美首脑会谈今年不会发生”，“但是也说不定。” 金与正当天通过朝鲜中央通讯社公开的谈话中表示：“因为谁也不知道，根据（朝美）两位首脑的判断和决心会发生什么事情。” 她还表示：“希望美国不要抱有愚蠢的梦想，再次就拿解除部分制裁和我国核开发中枢神经——宁边地区那样的大规模核设施的永久性废弃来进行讨价还价”，“朝美谈判的基本主题现在应该变成‘取消敌对政策对重启朝美谈判’的框架。”她还说：“我们明确表示，现在不能实现（无核化），想要实现无核化，只有（美国）与我们的行动并行采取不可逆的重大措施才有可能。”也就是说，不是部分解除，而是要把对朝制裁、保障体制安全和中断韩美联合军演等问题摆上谈判桌，对话才有可能。 金与正还表示：“只要（美国）不伤害我们，不惹我们，一切都会平安无事”，“（金正恩国务委员长）让我转达自己的问候，祝愿特朗普总统一定事业有成。” 对此，美国国务卿迈克·蓬佩奥当地时间9日表示：“如果有能够让高层领导人（senior leaders）再次回归的适当而有用的活动，我们非常希望继续（与朝鲜的）对话。” 青瓦台还对金与正所说的“我们并不是决不会实现无核化，而是现在做不到”这一点。虽然说不会拿解除制裁和无核化措施交换，但金与正直接提到在朝方谈话中很难看到的无核化，这本身就具有意义。政府相关人士表示：“上个月朝鲜炸毁开城韩朝共同联络办事处时，很多人担心韩朝关系会走向极端”，“但是朝鲜也没有完全关闭对话的可能性，因此今后韩朝美之间的秘密磋商变得更加重要。”

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