巴黎圣母院尖塔将按原样进行复原. July. 11, 2020 07:59. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 去年4月因火灾烧毁的法国巴黎圣母院大教堂将恢复原貌。其间围绕“原型复原”和“现代再创造”出现了两种舆论，再加上新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情，工程停滞不前，现在已得出原型复原的结论，预计复原速度将会加快。 法国总统室爱丽舍宫表示，埃马纽埃尔•马克龙总统9日(当地时间)最终批准了将倒塌的尖塔和拱顶恢复原貌的方案。据悉，马克龙总统虽然内心非常喜欢用钢梁代替木材、表面也用钛代替铅的提案，但是主管部门国家建筑文化遗产委员会(CNPA)方面却偏好按原型复原。 特别是，政府内部也出现了很多意见，如想在2024年7月末巴黎奥运会之前完成复原工作，最好是施工时间短的原型复原工作。因为如果以现代方式复原，在设计征集、决定当选作品等方面需要相当长的时间。 因此，尖塔将复原成1859年当时负责维修的建筑家约森•勒杜克建造的高96米的形态。教堂拱顶的著名木质结构建筑“The Forest”也是采用衔接橡树的传统方式建造的。 但是，尽管选择复原原貌，但能否在奥运会之前完工还是个疑问。火灾前为维修尖塔而设置的4万个木飞阶(临时搭建物)在火灾后拆除就花费了1年多时间。从今年3月开始，约有三个月时间因为新冠肺炎疫情中断了工程。 火灾当时用于拱顶和尖塔的460吨铅熔化，污染危险也很大。《世界报》报道说：“美国哥伦比亚大学的调查结果显示，居住在教堂一带的人有铅中毒的危险。”当天在大教堂附近，环境团体绿色和平组织的活动家们还举行了抗议马克龙政权环境政策的示威。但《费加罗报》报道说，无论工程完工与否，由司祭们主持弥撒、市民参观圣堂内部等程度的重新开馆，有望在举办奥运会的2024年实现。 哥特式的代表建筑—巴黎圣母院大教堂建于1345年。它保留了耶稣被钉在十字架上时头上戴的荆棘冕旒冠等许多圣物和艺术品，1991年被联合国教科文组织指定为世界文化遗产。这里每年接待1300万名游客，是巴黎的代表景点。由于消防员们的献身努力，荆棘冕旒冠在火灾时并没有被烧毁。

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