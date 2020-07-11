向参加6•25战争的哥伦比亚报恩…政府开展60亿韩元的新冠肺炎支援项目. July. 11, 2020 07:59. by 崔智善 aurinko@donga.com. 为了应对中南美地区唯一参加6•25战争的哥伦比亚国内的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情，政府决定开展500万美元(约60亿韩元)规模的支援项目。 韩国驻哥伦比亚大使馆和韩国国际合作团(KOICA)哥伦比亚事务所9日(当地时间)与哥伦比亚卫生部、波哥大市签署了“应对哥伦比亚新冠肺炎紧急援助项目”的谅解备忘录(MOU)。此次事业是为支援发展中国家新冠肺炎应对的政府无偿援助事业，是根据4月文在寅总统和哥伦比亚总统伊万•杜克的通话采取的后续措施。通过此次支援事业，KOICA计划支援诊断新冠肺炎的得来速等韩国型筛查诊所设置和重症患者室设施及装备。哥伦比亚在6•25战争当时派遣了5300多名兵力，死伤者达600多人。韩国驻哥伦比亚大使秋宗渊在MOU签字仪式上表示：“这次轮到韩国帮助哥伦比亚人民。”

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