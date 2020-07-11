蓬佩奥：“如果条件合适，也有可能成为领导人会谈”. July. 11, 2020 07:59. by 兪載東 jarrett@donga.com. 美国国务卿迈克·蓬佩奥（照片）当地时间9日表现出重启与朝鲜的对话的强烈意志，并提及“高层领导人”会面的可能性，这被解释为是要暂时维持“举行第三次朝美首脑会谈”的话题。 美国总统特朗普不久前表示，“如果我认为于我有助，我愿意（与朝鲜国务委员会委员长金正恩）见面。”作为“十月惊喜（11月美国总统选举之前为提高支持率的政治活动）”的素材，打开了愿意使用朝美首脑会谈的可能性。 蓬佩奥当天在与媒体的电话会议上，就举行美朝首脑会谈相关问题回答说：“非常希望继续与朝鲜对话。”相比外交辞令而言，更具有强烈的语调。 对于对话的形态，他解释说，有可能是工作层面的会谈，如果条件合适，也有可能成为“高层领导人”的会谈。虽然他没有使用“首脑会谈”这一表述，但分析认为，话语中暗示了特朗普总统有可能与金正恩委员长会面。他还表示，“不想提及正在同对方（朝鲜）进行的对话”，话语中暗含美国正在与朝鲜进行某种讨论的意思。但是，“至于由谁、如何、何时（与朝鲜对话）等问题，今天不想提及”。 蓬佩奥还表示：“我们想进行实质性的对话，以便给整个韩半岛带来和平与稳定的好成果”，“我们在新加坡（第一次美朝首脑会谈）上设计了这一点。”

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