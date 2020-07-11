孙兴慜被当作后卫使用，45分钟上场时间内仅射门1次. July. 11, 2020 07:59. by 兪載泳 elegant@donga.com. 托特纳姆热刺队所属的孙兴慜(28岁)连续5场比赛无法打开进球账户。10日，托特纳姆热刺队在英国伯恩茅斯体育场举行的英格兰足球超级联赛(EPL)第34轮客场比赛中，全场没有形成一次有效射门，最终只能以0比0与对方握手言和。 孙兴慜在下半场一开始便被替换上场，但未能增加攻击点(进球或助攻)。本赛季攻入9球并助攻9次的孙兴慜，将连续4个赛季在常规联赛上取得两位数的进球推迟到了下一场比赛。本场过后托特纳姆热刺队降了一个名次，仅排在积分榜第9位(积49分)。 托特纳姆热刺队面对排名第18位、处于降级区的伯恩茅斯队，在控球率上以64%遥遥领先，但却没有一次有效射门，展开了一场毫无亮点的比赛。在4-3-3阵型中，孙兴慜的场上位置是支援最前方攻击手哈里•凯恩的左前锋，但在比赛中其实他更侧重于防守。因此，热刺队的左路进攻路线也失去了力量。据足球统计网站“whoscored.com”透露，当天孙兴慜的活动路线主要集中于中场线下热刺队本方阵营左侧。可能是因为意识到了前一场比赛与守门员队长洛里斯发生冲突，在下半场第28分钟被对方抢球后，他全力奔跑到防守阵容的尽头，紧贴对方。 目前，托特纳姆热刺队只剩下4场比赛。由于与排在第4位的莱斯特城队的积分差距为10分，因此，实际上球队很难获得下赛季欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)入场券。

한국어