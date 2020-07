“露脐韩服得到全世界的关注让人有点晕乎乎的……每天有3000~4000人涌向网上商店”. July. 11, 2020 08:00. by 田承勳 raphy@donga.com. 得益于K-POP和电视剧的韩流热潮,“韩服”正在成为全球时装市场上最热门的服装。 4人女子组合BLACKPINK最近发表的《How you like that》MV在发售8天之后,成为最短时间内YouTube点击率达到2亿次的MV,创造了世界新纪录。特别是BLACKPINK在上个月26日(当地时间)美国NBC TV《吉米今夜秀The Tonight show Staring Jimmy Palon》中,身穿印有韩国传统凤凰图案的韩式短袄和韩服裙子登场,吸引了全世界21万名同时在线粉丝的关注。在Youtube上,身穿BLACKPINK的改良版韩服的海外粉丝们的舞蹈模仿视频已经铺天盖地。 制作BLACKPINK的韩服的主人公是“丹霞绸缎”的代表丹霞(30岁)。7日,记者在首尔钟路区西村的一家咖啡馆采访了她,她说:“突然冒出来的关注还是让人有点晕乎乎的。” ―MV问世后,海外的反应如何?. “BLACKPINK所穿的韩服原本是我们公司的网上商店销售的产品。MV公开后,每天都有3000至4000名海外粉丝在我们网店购买韩服。美国方面占一半以上,其余都是欧洲和亚洲地区的粉丝。” ―改良成BLACKPINK的舞台服装的韩服是什么样的衣服? “JENNIE(金智妮)穿的粉红色衣服是朝鲜时代儒生们穿过的外衣‘道袍’。这套衣服在丹霞绸缎网店上以52万韩元的价格出售,在YG在舞台上跳舞时,为了方便起见,进行了修改。将总长74厘米的长袍下端剪开露出腹部,再搭配上短夹克,剩下的布围在下边,像裙子一样表现出来。Rose(朴彩英)穿的露脐装(14万韩元)是把朝鲜时代女性内衣‘胸遮罩’露在外面穿的一种衣服。印有朝鲜时代宫廷宝瓷器上使用的凤凰纹。其上面穿的黑色贴里(88万韩元)是武官们穿的朝服。” ―在韩国国内,也有人认为像“露脐装”一样的韩服比较生疏,对此您怎么看? “包括防弹少年团(BTS)在内的男性组合中经常有身穿韩服的MV。但是女子组合穿着韩服跳激烈的舞蹈还是第一次,所以才会这样。每个时代都有韩服流行。对于世界人民来说,韩服作为适合舞台和派对的服装,能够带来形象似乎也不错。” 韩服振兴中心负责人金敏京(音)介绍说:“Netflix电视剧《王国》大受欢迎后,在亚马逊‘纱帽’的人气飙升,防弹少年团和BLACKPINK穿上韩服表演之后,在谷歌‘韩服(hanbok)’这一关键词的搜索暴增。” 丹霞在大学专攻汉语言文学后,曾在济州岛赌场当过经纪人,有着特殊的经历。之后通过网上韩服租赁事业取得成功后,她在朝鲜宫廷服饰研究院向赵京淑名人学习了韩服设计。目前她在成均馆大学服装系就读传统服饰宫廷服饰研究硕士、博士综合课程。 ―您和BLACKPINK在什么样的因缘下认识的? “人们以为我出生在金汤匙家庭。但是,我只是一个没有人脉的2年级创业设计师而已。在BLACKPINKMV公开2周前,YG突然联系我。BLACKPINK穿的韩服是去年10月在加拿大温哥华时装周上展示的作品,YG的造型师对此非常关注。我担心最终编辑版中韩服服装场面会被删掉,但MV公开的瞬间,我一边和职员们击掌,一边流泪。” ―今后的抱负是…. “从20多岁开始每次去海外旅行时,我都喜欢拿韩服拍照。虽然外国人说服装很漂亮,但经常问是‘和服’吗?期待通过与更多的K-POP明星的合作,‘韩服’能成为东洋传统服装的代名词。希望像入驻世界各地著名百货商店的中国高档旗袍品牌‘上海滩’一样,我们制作的韩服也能在全世界百货商店受到名牌的待遇。”

