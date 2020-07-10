104场比赛100个攻击点，无所不能的“埃及法老”萨拉赫. July. 10, 2020 07:42. by 李承鍵 why@donga.com. “最强”利物浦距离英超(EPL)历史最多积分100分仅差8分。 9日，利物浦在英国布莱顿的阿梅克斯体育场举行的2019~2020赛季EPL第34轮客场比赛中，凭借当家射手穆罕默德•萨拉赫(28岁•埃及)的2个进球、1次助攻，以3比1击败了布莱顿队。 提前确定本赛季冠军的利物浦队以30胜2平2负(积92分)的成绩，距离2017~2018赛季曼城队创下的EPL单赛季最多积分(100分)记录又近了一步。另外，如果再获得两场胜利，将追平曼城在该赛季取得的单赛季最多胜利(32胜)。利物浦还剩下4场联赛比赛，最多可以取得4胜，积分可以再增加12分。 利物浦队继萨拉赫在上半场第6分钟率先攻入一球后，又在2分钟后由队长乔丹•亨德森接到萨拉赫的传球攻入一球，提前锁定了胜局。萨拉赫在2比1领先的下半场第31分钟，头球破门，带领球队取得了胜利。本场攻入联赛第18、19粒进球的萨拉赫与射手榜榜首位置的杰米•瓦尔迪(33•莱斯特城•22球)仅相差3球。 当天的比赛，是萨拉赫代表利物浦出战的104场联赛，在此期间他共攻入73球、助攻27次，总计攻击点(进球或助攻)达到100个。在历届利物浦队中，继史蒂芬•杰拉德、罗比•福勒、迈克尔•欧文之后，萨拉赫是第4位达成如此成就的球员。其中萨拉赫是达成速度最快的。在实现100个攻击点所用比赛场次上，杰拉德花了212场，福勒为158场，欧文为148场。 另外，西甲FC巴塞罗那队在与西班牙人队的主场比赛中，凭借路易斯•苏亚雷斯(33岁)的制胜球，以1比0获胜，赢下加泰罗尼亚德比，也将对手直接送入了乙级联赛。本场过后巴塞罗那积76分(23胜7平5负)，与领头羊皇家马德里(23胜8平3负)仅差1分。巴塞罗那还有3场比赛，皇马还剩下4场比赛。

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