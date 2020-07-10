抗体率0.03%. July. 10, 2020 07:42. by 李珍暎 ecolee@donga.com. 结束新冠疫情有两种方法。第一，疫苗和治疗药物上市后结束。但是要想开发，还需要等很长时间。第二是集体免疫。总人口的60%至80%会感染冠状病毒，一旦产生抗体，就会停止扩散。但是，自从今年1月20日韩国出现首例患者后，已经过了6个月，但调查结果显示，抗体拥有率仅为0.03%。 ▷防疫当局最近对3055名普通人进行调查的结果显示，只有1人具有新冠病毒抗体。如果换算成5178万人口，意味着约1.55万人在痊愈后出现了免疫。这与截至9日的累计确诊患者数（13293名）相差无几，因此可以推定，没有任何无症状、不知道自己感染过的人并不多。 ▷由于此次调查样本较少，而且包括集体发生地区大邱在内的部分地区不在其中，因此应警惕扩大解释。但是与其他国家相比，抗体率明显偏低。主要城市的抗体率，美国纽约为21.2%，英国伦敦为17%，最早爆发地中国武汉为3.2%，日本东京为0.1%。选择集体免疫的瑞典斯德哥尔摩是7.3%，韩国的抗体率低意味着防疫做得好，出现的患者较少。但是反过来说，拥有免疫力的人较少，在大流行面前非常脆弱。 ▷抗体拥有率高，也不能掉以轻心。例如中东呼吸综合征（MERS），治愈后的免疫力可以维持1年。但是，中国重庆大学医学院研究团队的调查结果显示，新冠病毒感染者中90%的抗体持续时间只有两三个月。特别是无症状感染者的抗体持续时间更短。世界卫生组织4月表示：“目前还没有证据表明，感染新冠病毒后痊愈并携带抗体，就不会再次感染。” ▷结果，集体免疫很难成为答案。试图靠宽松的保持社会距离来寻求集体免疫的瑞典有5485人死亡。每100万人中死亡的人数是挪威的12倍，比病亡者最多的国家美国高40%。也没有因此就拯救了经济。瑞典今年的经济增长率预测值为-4.5%，比选择彻底封锁战略的丹麦（-4.1%）和挪威（-3.9%）还要暗淡。世界供应网停止后，瑞典制造业领域也跟着停止，在丹麦人消费减少29%的期间，瑞典人（虽然开了店）也害怕感染，减少了25%。政府的缓和战略相当于只是提高了病亡率。最终而言，在切实可用的疫苗问世之前，只能采取佩戴口罩和保持距离的预防方法。患过一次已经痊愈的人也一样。

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