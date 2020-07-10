平壤附近的核弹头开发设施……废弃宁边核设施的“小型交易”毫无意义. July. 10, 2020 07:43. . 卫星照片捕捉到了朝鲜平壤附近元老里地区疑似正在开发核弹头的活动。米德伯里国际学研究所东亚不扩散中心所长杰弗里·路易斯8日表示，“掌握了元老里地区与核开发项目有关联的事实”，“朝鲜的威胁更大了”。 捕捉到元老里设施一事令人们相信，朝鲜即使与美国进行无核化谈判，也从未间断用于搭载核弹头的洲际导弹的开发。这里距离新里的洲际导弹组装设施14公里，离降仙的铀浓缩设施13公里。如果这里是核弹头制造设施，就相当于构建了一站式完成从生产高浓缩铀、装载在核弹头到搭载在洲际导弹上全过程的核武器综合生产基地。 此前，美国总统特朗普一直将朝鲜搭载核弹头的洲际导弹瞄准美国作为“红线”。但是，如果朝鲜完成核弹头的小型化和重新进入大气层的技术，并将其装载在洲际导弹上，朝鲜核威胁的层次将发生变化。用核导弹攻击美国本土的主张不再是空话，并且成为动摇世界安保秩序的实质性威胁。 朝鲜的核威胁日益高度发展，但很难找到韩国政府的应对意志和力量。据悉，新的外交安全班子以只要朝鲜废弃宁边核园区和部分追加设施就实现了无核化的安逸态度，将“小型交易+α”作为朝美无核化谈判的斡旋方案进行讨论。但是，在朝鲜运营平壤附近构筑的新核带的情况下，就算拆除事实上无异于废铁块的宁边核设施，也不过是又一场爆破秀。 朝鲜无视韩美的对话提议、致力于核开发，是为了提高与即将举行11·3大选的美国之间的谈判力。而且在完成核导弹之前不会停止开发。为了阻止朝鲜的这种企图，就不应死缠于改善韩朝关系和斡旋朝美对话，而应该将朝鲜的完全无核化放在首位。而且，对于朝鲜的核开发消息，声称“并非核武器相关设施，而是支援设施”的悠闲态度，只会增加国民的安保恐慌。

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