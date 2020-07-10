“安昌浩的长女安绣山女士成为美国英雄”. July. 10, 2020 07:43. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 9日(当地时间)，美国之音(VOA)报道称，岛山安昌浩先生(1878~1938年)的长女安绣山女士(1915~2015年)在美国国务院运营的网站上被介绍为“美国英雄”。 美国国务院运营的公共外交网站“Share America”2日上传了介绍安女士为美国英雄、亚裔美国人先驱的视频。Share America是国务院为向全世界宣传美国的外交政策和价值而设立的网站。网站主要介绍法治主义、宗教自由、经济繁荣、人类尊严、主权等与美国认为很重要的价值相关的事例。 “Share America”解释说，安女士是第一个加入美国海军的亚裔女性，也是第一个亚裔女性军官，也是美军首位女性炮击术军官。接着该网站还表示：“韩国的独立运动家岛山先生和李惠炼女士的长女安女士为国家服务了数十年，并将退休后的余生献给了在美韩人社会。”网站同时强调，“先驱者、勇敢的将领、共同体领导人、韩裔美国人的安女士是美国的英雄。” 安女士出生于岛山先生流亡美国的1915年，在第二次世界大战中的1942年加入了美国海军。第一次申请加入美国海军时，因为她是亚洲人而落选，但是再次挑战并合格。1946年从海军退伍后，安女士在国家安保局(NSA)担任情报要员。安女士是NSA首位亚洲女性秘密情报分析家，领导了约300名前苏联担当情报收集要员。 此前，美国总统特朗普在2018年5月通过“亚太裔美国人文化遗产月”指定宣布文，对安女士表示赞赏。特朗普总统高度评价道：“安女士是移民美国的第一对韩国夫妇的女儿出身，在面临最大的考验时，她以强烈的职业道德、坚定的爱国心和对使命始终不渝的献身精神，为美国做出了重大贡献。” 2006年，安女士获得了亚洲美国司法中心授予的“美国人勇气奖”，成为首位获得这一奖项的韩国人。2015年洛杉矶郡政府宣布3月10日为“苏珊-安-卡蒂(Susan Ahn Cuddy安女士的英文名字)日”。 安女士虽然一生都生活在美国，但她并没有忘记“要成为一个优秀的美国人。但是，不要忘记韩国的根”，这一父亲岛山先生最后的嘱托。2016年，将安女士选为“无名英雄”的美国《时代》杂志表示，“岛山先生的家族为了韩国的独立一直在努力。安女士及其家人为了帮助美国打败日本，加入了美军。”

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