在朝鲜平壤附近发现正在开发核弹头的设施. July. 10, 2020 07:43. by 申圭镇记者、尹相虎 军事记者 newjin@donga.comysh1005@donga.com. 朝鲜在平壤附近的元老里开发核弹头的情况被曝光。被推测为用于制造核弹头的设施被曝光尚属首次。美国总统特朗普刚提出举行美朝首脑会晤的意向，朝鲜就被曝直到最近仍在持续从事核活动，这将对11月美国总统大选前推进朝美首脑会晤产生何种影响，令人关注。 多年追踪朝核相关设施的米德伯里国际学研究所当地时间8日表示，对民间卫星企业“星球实验室”拍摄的照片进行分析的结果显示，在距离平壤市区10多公里的元老里发现了正在运营核弹头开发设施的情况。包括围绕当地的保安警戒线、科学家专用宿舍、领导人访问纪念物、地下设施等，均具有现存核设施的特征。研究所表示，还观察到了轿车、卡车、货物集装箱等车辆频繁移动的情况。 该研究所所长杰弗里·路易斯表示：“2015年首次捕捉到元老里设施时，很难掌握具体进行何种核相关活动，所以没有向公众公开该设施。但是，美国科学家联盟的高级研究员安克特·潘达在即将出版的书中介绍了这个地方，为了公共利益决定予以公开。”据美国有线电视新闻网报道，不扩散领域专家潘达将于8月7日出版讲述朝鲜核和导弹项目的《金正恩与炸弹》一书，内容包括“美国情报当局认为元老里附近有核弹头制造设施”。 韩国军方专家们分析认为，随着元老里设施被曝光，朝鲜实际上在平壤附近构筑了能够“生产核物质-制造核弹头-组装洲际导弹”的“核地带”。元老里设施距离5月公开的平壤附近新里的洲际弹道导弹组装设施14公里。 分析认为，特别是朝鲜为了完成核武器开发，正在致力于确保搭载在洲际导弹上的核弹头的小型化和重新进入大气层的技术，因此元老里设施的作用也很大。 对此，韩国军方表示，“我们判断元老里设施是与核武器开发和生产没有直接关系的支援设施”，“已捕捉到相关用地内的车辆动向等，韩美正在密切注视”。但另一名外交消息人士表示：“很久以前就有人提出元老里和核武器相关，但此次通过卫星照片实锤了。”

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