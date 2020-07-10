Kakao Talk用户数比Naver更多. July. 10, 2020 07:43. by 李建赫 gun@donga.com. 有分析结果显示，今年6月一个月内，智能手机应用软件Kakao Talk的用户数量和使用时间都超过了Naver。 9日，大数据分析企业“igaworks”通过本公司的数据分析程序“移动INDEX”，分析了韩国Android操作系统(OS)基础移动设备的6月月净利用者数(MAU)。结果显示，Kakao的主要应用软件Kakao Talk有3559万名用户。相反，Naver的门户网站APP“Naver”用户为3016万名。每月平均使用时间为Kakao Talk 11.7小时，Naver 10.2小时。月均使用日为Kakao Talk 24.6天，Naver 18.6天。 Naver的Messenger Line使用者为151万名，远远落后于Kakao Talk。相反，Kakao的门户网站应用软件Daum用户数为819万名，比Naver要少。 社交网络服务(SNS)Naver Band的使用者为1692万名，而Kakao Story为996万名，Naver Cafe为510万名。地图应用软件中Naver用户数有1112万名，Kakao地图为530万名。 在网络漫画及网络小说领域，Naver网络漫画和Naver系列有591万名，Kakao网页和Daum网络漫画有408万名。

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