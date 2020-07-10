在法韩国留学生遭“种族歧视恐怖活动”重伤. July. 10, 2020 07:43. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在法国南部，20多岁的韩国留学生受到种族歧视意味的嘲弄后，被凶器刺伤，身受重伤。新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情发生后，欧洲内部出现了将东方人视为厌恶对象的氛围，因此韩人社会的担忧正在加大。 韩国驻法国大使馆和当地媒体称，7日晚11时30分(当地时间)，在法国南部城市蒙彼利埃市中心的歌剧院“科鲁姆”前，韩国留学生A某(29岁)被当地3名10多岁青少年殴打后，被凶器刺伤。 当时A某与2名朋友一起爬上剧场前的台阶，与3名青少年相遇。他们用双手向两边撕裂眼睛的动作逗弄了A某。它描写的是东方人的眼睛细长，是典型的种族歧视行为。A某一边抗议，一边发生了争执，青少年们开始攻击A某，A某就打碎了随身携带的玻璃瓶予以对抗。随后，他们推倒A某后，用拳头和刀向大腿后侧用凶器刺了2次后逃跑。 A某随后被送往附近医院，目前正在接受治疗。出动到现场的法国警察在周围逮捕了加害青少年。他们分别是17、18岁的阿尔巴尼亚裔青少年，是警方的观察对象。阿尔巴尼亚位于巴尔干半岛，是个人口只有280万的小国。 此次事件传开后，法国国内的韩人社会和留学生纷纷表示担忧，称“对东方人的威胁越来越频繁”。上月6日，在法国南部城市尼斯，一名20多岁的韩国女性在乘坐缆车途中，遭到了当地男子的种族歧视辱骂和威胁。住在巴黎第17区的留学生金某(27岁)说：“晚上回家时，当地人过来说‘请回你们自己的国家去吧’，并吐口水，这让我非常吃惊。担心出现把东方人视作新冠病毒扩散的原因并施加歧视的当地人。” 韩国驻法国大使馆开始着手准备对策。河元浩(音)参赞表示：“10日将对蒙彼利埃事件现场进行实地勘察，要求警方查明事件准确的来龙去脉，并防止类似事件再次发生。”

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