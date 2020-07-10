特朗普：“不开门的学校，将停止提供资金援助”. July. 10, 2020 07:43. by 兪載東 jarrett@donga.com. 在美国，“线下开学”与否正在上升为政治争论焦点。美国总统特朗普恫吓称，“不会对秋季不开门的学校提供资金援助”，着力推动开学。相反，一线学校和医疗界、在野党担心在新冠疫情新增患者每天超过6万名的情况下开学的危险性，对此表示反对。 美国副总统麦克·彭斯当地时间8日在新闻发布会上强调：“现在时机已经到来。该让孩子们回学校了。”特朗普当天也通过推特表示，“如果学校不开门，将中断资金支援”，露骨地向线下开学施压，要求在实体学校开学。他还以“疾病控制预防中心有关上学开学的现有方针过于苛刻”为由要求修改，疾控中心决定在下周出台缓和的方针。疾控中心曾提出过将教室内的书桌间距保持在1.8米以上、每天进行发热检查等建议事项。 特朗普政府之所以连日要求学校正常开学，是因为学生上学会带动家长重返工作岗位，而且经济恢复速度也会加快。特朗普在推特上留言说：“德国、丹麦和挪威等国也开学了，没有问题。民主党似乎认为，如果学校开学，11月大选时对自己来说是一种损失，这对学生和家庭来说是非常重要的问题。” 但是有批评指出，新冠疫情进入稳定阶段的欧洲和感染者剧增的美国的情况完全不同。据世界实时统计网站统计，美国8日一天新增确诊病例6.1848万人，首次突破6万人大关，刷新了单日最多确诊病例纪录。虽然对于年幼的学生来说，新冠病毒的致命率相对较低，但他们会向家人或社区传播病毒。需要和学生们接触的公立学校教师中，30%左右是50岁以上的高龄，因此，对线下开学的担忧较大。 因此，公立学校学生人数为110万名、属于美国最大学区的纽约市8日表示，将推进每周1至3次上学的“混合开学”。理由是，如果全体学生同时上学，校内将不可能保持社会距离。纽约市还提出了一个教室里学生数应保持在12名以内的方针。 特朗普政府一方面将新冠疫情扩散的责任推卸给外部，急于培养反移民情绪。美国有线电视新闻网报道称，美国政府正在推进限制新冠疫情大流行的国家出身者寻求政治避难的方案。此前，美国曾宣布，将取消秋季学期100%接受网上授课的外国留学生的签证。哈佛大学和麻省理工学院反对政府的这一方针，向法院提出了要求阻止取消留学生签证的诉讼。

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